Dalawang linggo na ang nakalipas simula ng magbukas ang klase noong September 13 ay hindi pa rin nakapagsimulang mamahagi ng modules ang mga paaralan sa bayan ng Brooke’s Point.

Ito ay dahil sa dalawang beses na pagkansela ng Municipal Inter-Agency Task Force on Covid-19 (MIATF) sa modules distribution matapos isailalim ang bayan sa general community quarantine (GCQ) status simula noong September 8 hanggang 23 at pagkatapos ay pinalawig ito hanggang October 7, dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Ayon kay South Brooke’s Point District Supervisor Mary Jane Virrey, nauna na nilang itinakda at pinaghandaan ang distribution ng learning modules para sa mga pampublikong paaralan sa bayan noong September 23.

“Kasi noong nag-GCQ tayo, we followed the instructions ng EO na wala munang distribution and na-extend na naman. Wala tayong magagawa, we need to follow MIATF. So far tuloy-tuloy lang ang printing ng mga modules natin, at medyo may mga backlogs na tayo,” pahayag ni Virrey, Martes, September 28.

- Advertisement -

Dagdag ni Virrey nakahanda naman ang Brooke’s Point DepEd District sa sandaling ma-lift na ang GCQ status sa October 7 ay agad na bibigyan ng instruction ang mga punong guro ng mga paaralan para agad na masimulan ang distribution ng modules.

“Ayaw naman nating ilagay ang sakripisyo sa mga parents. Ngayon ay nakaantabay lang tayo for instruction ng MIATF at after GCQ extension. Malalaman agad yan ng ating mga parents,” dagdag niya.