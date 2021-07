Mobile photography gardening contest inilunsad ng SK ng Brgy. Princess Urduja

Inilunsad ng Sangguniang Kabataan (SK) ng Barangay Princess Urduja sa bayan ng Narra ang isang patimpalak na susuporta sa sektor ng agrikultura sa kanilang komunidad, lalo na ang mga nagtatanim ng mga halaman o ang mga tinatawag na plantita at plantito, noong araw ng Miyerkules, Hulyo 7.

Ang patimpalak na pinamagatang Mobile Photography Gardening contest at may temang “The Family that Plants Together, Grows Together,” ay bukas sa mga kabataang residente ng barangay na nag-eedad 15 hanggang 30 taong gulang.

Ayon kay John Lester Arellaga, SK Chairman ng barangay, ipapakita ng mga kabataan ang larawan ng mga halaman o kaya ay garden na kuha nila sa kanilang tahanan o kaya ay sa loob ng bakuran.

“This program aims to strengthen basically the agriculture sector by capacitating our youth. Medyo napag-iiwanan na tayo when it comes to this sector kaya gusto namin na ma-empower ang bawat isa,” paliwanag ni Arellaga nitong Huwebes, Hulyo 8.

“Through this platform, our SK Council shows it is continuously supporting the plantitos and plantitas of our barangay to become more passionate about agriculture,” dagdag niya.

Ayon pa sa kanya, sa pamamagitan ng ganitong patimpalak ay mahihikayat nila ang mga kabataan sa kanilang komunidad na pangalagaan ang agrikultura maging ang kalikasan habang humaharap sa krisis dulot ng COVID-19.

Ang mga magwawagi ay iaanunsyo sa buwan ng Agosto kung saan makakatanggap ng P3,000 ang first prize, P2,000 ang second prize, at P1,000 naman ang third prize.

Ang mga entry ay maaring ipadala sa e-mail o kaya ay sa official Facebook page ng SK Princess Urduja. Ang deadline ng pagsumite ay sa Hulyo 31

Ang iba pang mechanics ng patimpalak ay maaaring makita sa kanilang official Facebook page.

WP Post Author Ruil Alabi is the news correspondent for Sofronio Española and Narra, Palawan. He also covers some agriculture stories. His interests are with food and technology. See author's posts