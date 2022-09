- Advertisement by Google -

Sumuko sa awtoridad ang isang residente na itinuturing na miyembro ng Bienvenido Valleber Command (BVC) ng New People’s Army (NPA) sa Palawan nitong Miyerkules, September 14.

Ayon sa impormasyon ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO), umanib ang kinilala lamang bilang si Ka Dexter sa NPA dahil sa pangakong suporta sa kanyang pamilya ngunit hindi ito natupad.

Kasama pa sa isinuko ni Ka Dexter ay ang isang short firearm o homemade revolver.

Samantala, nagpasalamat naman si PPCPO director P/Col. Roberto Bucad sa pagsisikap ng City Mobile Force Company, iba pang unit ng pulis, militar, at komunidad sa patuloy na kampanya kontra terorismo.

- Advertisement -

Muli din nitong iginiit ang panawagan para sa mga natitirang mga miyembro ng rebeldeng grupo sa lungsod at lalawigan na magbalik loob na.

‼️FUEL DISCOUNT‼️

Get ₱3.00 per liter DISCOUNT if you are a Robinsons Mall Employees or Tenants. 🤩

Just present your Robinsons ID during gas up transaction to avail the discount. 👍

See you! 😊😊😊

About Post Author

Aira Genesa Magdayao is the chief of correspondents of Palawan News. She covers defense, politics, tourism, health, and sports stories. She loves to travel and explore different foods. See author's posts