Sa darating na Hunyo 23 ay magdiriwang ng 28 taong anibersaryo ang Parokya ng Banal na Puso sa pamamagitan ng siyam na araw na misa at mga palaro upang hikayatin ang mga mananampalataya ng mga barangay ng Kabilang Ilog na makilahok at makibahagi.

Mula Hunyo 14 hanggang 22 ay magkakaroon ng mga Misa Novenario at Fiesta Games sa Barangay Poras.

Sa suporta ng Sacred Heart Parish Pastoral executive council at Sangguniang Barangay ng Poras ay napagkayarian na idaos ang mga palaro para sa kapistahan, kagaya ng pabitin, hampas palayok, tumbang preso, fun run, sack race, BINGO sosyal, hit the egg, Juego de Anillo, palosebo, pa(a)ndesal, happy fiesta candle at raffle.

Ang tema ng pagdiriwang ngayong taon, “Mahal na Puso ni Hesus, Sandigan ng mga Mabuting Katiwala” ay akma sa mga tunguhin ng Parokya ng Mahal na Puso buhat ng pagbangon sa pandemya.

Nagpapasalamat ang Hermano Mayor sampu ng Kura Paroko sa mga tulong pinagkaloob ng mga sumusunod: Marby Montellano-Reyes, Arch. Mark Jason Go, Elan Go, Blair Dimaano at Frank Villamin. Nagpaabot din ng mga pledge dating Bokal John Pelaez, Lorie Uy, Engr. Eric Licon at Engr Glen Labaguis.

Ang Parokya ng Mahal na Puso ni Hesus ay nagdiriwang ng ika-25 taong pagkakatatag sa kasagsagan ng Covid19 at natalagang Hermano Mayor si Randy Nobleza kaagapay ang Kura Paroko na si Padre Jojie Mangui.

Ani nga Kura Paroko ng Banal na Puso, “sa darating na June 14 ay pasisimulan ang Misa Novenario para sa Karangalan ng Mahal na Puso ni Hesus na magtatapos sa Kapistahan ng Parokya ng Mahal na Puso ni Hesus. Upang masayang maipagdiwang ang kapistahang ito, ang ating mga Hermano at Hermana ay naghanda ng ilang mga gawain kung saan ay inaanyayahang lumahok ang ating mga mananampalataya lalo na ang mga kabataan. Panoorin ang ilan sa mga magiging kaganapan sa ating parokya.”

