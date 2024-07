Nasungkit ng Mimaropa ang unang gantimpala sa Online Publishing sa National Schools Press Conference (NSPC) na ginanap mula July 8-12 sa Carcar City, Cebu.

Ibinandera ng Online Publishing Team ng “Ang Tandikan” mula Puerto Princesa City National Science High School (PPCNSHS) ang galing sa pamamahayag ng mga kabataan sa nagdaang NSPC.

“Hindi namin inaasahan na sa aming unang pagtapak sa NSPC ay maiuuwi namin agad ang kampeonato,” ani Dominique Tubac, miyembro ng Online Publishing Team ng Tandikan.

Nagpakita ng galing sa pagsulat ng balita, pagsulat ng balitang pampalakasan, pagsulat ng kolum, pagsulat ng editoryal, pagsulat ng lathalain, pag-uulat, pagkuha ng litrato, at web development sila Tubac, Althea Guinto, Alexa Buñag, Arianne Maidol, at Sophia Songcayaon.

Katuwang ng mga nagwaging mag-aaral ay ang kanilang mga tagapagsanay na sila School Paper Adviser (SPA) Jouilyn Agot, co-advisers Precious Ladica at Mitchelle Aguillar, at Regional Trainer na si John Christopher Rafols.

Kalakip ang suporta ng punong-guro ng PPCNSHS na si Eleanor R. Alfaro, at ng buong Schools Division Office ng lungsod ng Puerto Princesa.

Mula sa Division Schools Press Conference (DSPC) patungong Regional Schools Press Conference (RSPC) at NSPC, patuloy na nagpakita ng galing ang Online Publishing Team ng Tandikan sa sunod-sunod nitong pagkamit ng unang karangalan.

Kasama din nila lumahok sa nasabing patimpalak ang kanilang kapwa mag-aaral ng PPCNSHS na si Ericka Rivera bilang qualifier sa kategorya na Pagsulat ng Balita.

Isinagawa ang kumperensiya sa ilalim ng Republic Act (RA) No. 7079 na mas kilala bilang Campus Journalism Act ng 1991.

Kabilang sa mga kalahok ng NSPC ay ang kaniya-kaniyang delegasyon mula sa 17 rehiyon ng bansa.

*** Ericka Rivera is a school writer from Puerto Princesa City National Science High School (PPCNSHS). Palawan News encourages contributions from school or campus journalists, such as Ericka, as a commitment to civic journalism. Civic journalism seeks to include citizens in the reporting process with the goal of engaging the public and promoting community participation. Palawan News promotes transparency and accountability in local affairs by empowering young journalists and giving them a platform to enlighten and engage the community.