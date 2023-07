BOAC, Marinduque – Tatlumpo’t isang titser-iskolar mula sa Mimaropa kasama ang Quezon at National Capital Region ang nagpatuloy sa Level 2 ng Graduate Diploma in Cultural Education (GDCE) sa Marinduque State College (MSC) sa pangangasiwa ng direktor nito Gng. Ruby Ann Lantita at Bb. Sharmaine Balut.

Mula sa Palawan, Mindoro, Marinduque kasama ng Manila at Quezon ang mga titser-iskolar na kumukuha ng GDCE Level 2: CulEd 204 – Issues in Cultural Education; CulEd 205 – Media-based Cultural Documentation; CulEd 206 – Local Cultural Mapping at CuLEd 207 – Development of Culture-based Lesson Exemplars sa pamamagitan ng in-person na paraan o modalidad.

Nagsimula noong Hulyo 17, ang CulEd 207 sa ilalim ni Mam Balut na kabilang sa Batch 1 ng GDCE sa Marinduque. Ang Development of Culture-based Lesson Exemplars ay naglalayong matukoy ang mga sagisag kultura sa bawat pook upang maging materyal ng klase tulad ng lesson exemplars.

Ang kasunod na mga CulEd na kurso sa Level 2 ay Local Cultural Mapping sa pamamahala ni Prop. Rica Palis at Media-based Cultural Documentation sa kumpas ni Prop. Tim Dacanay. Panghuli ang Issues in Cultural Education kay Dr. Randy Nobleza bilang paghahanda sa MAEd in Cutural Education o anumang kasunod na aplikasyon ng GDCE tulad ng cultural mapping, heritage inventory, katutubong dunong, heritage tourism o culture-based governance.

Ang GDCE sa Mimaropa ay nagsimula sa Marinduque noong 2018 sa bisa ng kasunduan sa paggitan ng MSC at National Commission for Culture and the Arts (NCCA) bilang kaagapay ng Philippine Cultural Education Program (PCEP).

Ang unang batch ay face to face, ngunit simula nang pandemya ay lumipat sa online. Samantala ang kasalukuyang batch ay nagsimula nang online pero inaasahang matatapos sa in-person sa darating na Agosto 12 saklaw ng Buwan ng Kasaysayan at Wikang Pambansa.