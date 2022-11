Nasa 50 dating probationary employees ng city government ng Puerto Princesa, mula 2017-2021, ang makatatanggap na ng kanilang midyear bonus sa lalong madaling panahon.

Ito ay matapos na aprubahan ng Sangguniang Panlungsod ang isang ordinansa hinggil dito noong November 21.

Sa sesyon ay ipinaliwanag ni City Budget Officer Regina Cantillo na hindi nabigyan ang mga manggagawa sa kadahilanang pinagtalunan noon ang interpretasyon sa pamantayan ng pagbibigay ng bonus, lalo na sa mga kawaning nasa ilalim ng probationary period.

“Mayroon po kaming ipinasa from the Personnel Management Team (PMT) regarding the mid-year bonus ng mga empleyado na hindi nabigyan mula noong 2017-2021 sa kadahilanang ‘yong interpretation noong guidelines ay pinagtalunan lalong-lalo na sa mga empleyado na under probationary period. Kaya merong ipinasa ngayon sa inyo na listahan ng empleado na kung saan kasama pati ang mga empleado ng Sanguniang Panlunsod at sa ibang opisina” saad niya.

Napagkasunduan aniya ng PMT na humingi ng pahintulot sa Sangguniang Panlunsod para bigyan ng otorisasyon si Mayor Lucilo Bayron at Bise-Mayor Maria Nancy Socrates na kuhanin sa kasalukuyang pondo ang pambayad sa hindi pa nababayarang mid-year bonus ng mga empleyadong apektado.

Samantala, ipinaliwanag naman ni Human Resource Management Office Assistant Department Head II Lourdes Salonga na ang probationary employee ay ang mga regular o regional employee na kapag nagsimula sa government service, ang unang anim na buwan nila ay kino-consider na probationary na walang security of tenure.

Aniya, mayroong mga posisyon na anim na buwan (6) at mayroon ring 1-year probationary period. Noong taong 2017 aniya, ang dati nilang namumuno sa HRD ay nanatiling pinagbatayan ang DBM Circular kumpara sa inilabas ng Civil Service Commission (CSC) na ORA-OHRA o Omnibus Rules on Appointments & Other Human Resource Actions kung saan binigyan nya ng diin ang probationary na may 3 months or 6 months kaya nagkaroon ng komplikasyon.

Kaya aniya noong taong 2019 at 2020 ay nakita na maaari pa lang maging kwalipikado ang mga na-appoint ng October-November kasi kwalipikado na sila sa 3 month’s probationary period. Ang kanilang makukuha ay katumbas ng kanilang isang buwanang sweldo. (MCE/PIA MIMAROPA)

