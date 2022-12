BOAC, Marinduque–Ang mga titser-iskolar ng Graduate Diploma in Cultural Education (GDCE) Batch 3 ay umabot sa dulo ng Level 1 ng Cultural Education nitong December 18.

Mayroong hindi bababa sa 30 titser-iskolar sa rehiyon ang kasama ng mga nagmula sa National Capital Region at Calabarzon.

Mula sa National Endowment Fund for Culture and Arts (NEFCA) ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) Philippine Cultural Education Program (PCEP), nakuha ng Marinduque State College ang nasabing grant sa pamamagitan ng accreditation ngayong taon at liquidation ng nakaraang pondo para sa GDCE batch 2 mula 2020-21.

Idinaan sa qualifying test na sinagawa ng Department of Education (DepEd) Mimaropa noong Hulyo 22 habang ang resulta ay inilabas nang sumunod na buwan kung saan nagkaroon ng 40 qualified applicants mula sa mga karatig na dibisyon ng NCR, Calabarzon at Bicol.

Nagkaroon ng orientation program noong Setyembre 12, bisperas ng anibersaryo ng Labanan sa Pulang Lupa. Pagkaraan nito ay binuksan ang online enrollment mula Setyembre 14 hanggang 16.

Ang unang kursong CulEd 200: Foundation and Pedagogy of Cultural Education ay kagyat na nagsimula kinabukasan, Setyembre 17 sa kabila ng mga hamon, pagbabago at teknikalidad.

Samantala, ang kasunod na CulEd 201–Review of Philippine History and Heritage ay nag-umpisa naman sa oras sa kompas ni Prof. Michael Charleston Chua. Habang sa ilalim naman ni Dr. Mary Bulaong ang sumunod na CulEd 202–Cultural Diversity and Languages of the Philippines sa paggitan ng Oktubre 29 at Nobyembre 20. Panghuli, ang CulEd 203–Philippine Arts sa baton ni DepEd Supervisor Melandro Pascual mula Nobyembre. 26 hanggang Disyembre 18.

Ayon sa MSC GDCE Director at Culture and Arts Head, nagpatuloy sila kahit may mga pagbabago sa maraming detalye ng programa, “During the screening of the qualified teacher-scholars in the regions of Mimaropa, NCR, Bicol and Calabarzon, we were not able to start on time and made some adjustment to proceed with the first level CulEd 200: Pedagogy of Cultural Education. As a foundational course of the level 1, it is imperative to set the tone for the whole duration.”

Ang GDCE ay post-baccalaureate na kurso, 24 yunit at walong kurso sa loob ng dalawang semestre mula sa pondo ng NCCA PCEP sa pangangasiwa ng MSC at DepEd bilang magkatuwang na institusyon sa Mimaropa. Ang MSC ay nagdiriwang pa rin ng ika-70 foundation kasabay ng kabisera ng Marinduque, ang pamanang bayan ng Boac quadricentennial ng pagkakatatag ng Monserrat de Marinduque noong 1622.

Kabilang sa mga titser-iskolar ng GDCE Mimaropa Batch 3 sina: Abe, Ara Dell Beatrice; Agbas, Kermit; Baptista, Leiden; Bonode, Francis Rafael; Cabarrubias, Christian; Catungal, Randolph; Cruzado, Haydie; De Mesa, Cheryl; Dequiña, Andrea Trina; Diaz, Ralph; Doblado, Michael Angelo; Dulay, Lea; Gaspar, Junex; Gonzales, Maybelle; Jardeleza, Maryjune; Larracas, Maryjoy; Larraquel, Ruth; Logmao, Grace; Logmao, Marielle; Majerano, Danim; Mapacpac, Mary Angeline; Martinez, Russel; Montalban, Roziel; Montera, Jodan; Morales, Darwin; Motol, Dennis; Ongas, Jay; Peñarubia, Rosiel; Quintero, Godofredo; Ramos, Eureka; Santiago, Gemma; Segundo, Jehu; and Soriano, Ruthsenett.

