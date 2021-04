Mga tauhan ng PPCPO sumailalim sa quarantine

Labing isang tauhan ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) ang kasalukuyang sumasailalim ngayon sa quarantine matapos maging reactive sa antigen at RT-PCR test na isinagawa sa mga ito.

Matatandaan na sa una at ikalawang linggo ng Abril nang magsagawa ng antigen test sa mga pulis kung saan marami sa kanila ang reactive.

“As of today, mayron po tayong 11 na personnel na nakaquarantine because in the first week of April, they were reactive sa antigen test and some were tested reactive noong 2nd week kaya sila na-quarantine immediately dito sa ating facilities sa City,” pahayag ni P/Lt. Col. Mhardie Azares, tagapagsalita ng PPCPO.

“Out of the 11, six of them have mild symptoms while five are asymptomatic,” dagdag pa niya.

Matapos ang mga isinagawang contact tracing at may ilan pang nakaramdam ng sintomas ay muling sumailalim ang mga nasabing pulis sa test ngayong ikatlong linggo ng Abril kung saan ay nagpositibo nga ang mga ito.

“This week ay nagsagawa ng RT-PCR o confirmatory test at iyon nga tested positive sila,” ani Azares.

“May iba na nag-ubo-ubo na konti at sipon kaya nagpa-test narin sila. Although ang iba doon ay contact tracing, nakahalubilo nila ang naunang nag-reactive kaya nagpa-test narin sila, iyon nga naging reactive sila then later on , confirmed na covid na nga,” dagdag pa niya.

Ipinaliwanag din ni Azares na 10 pulis na lang ang nasa quarantine facility ng lungsod ngayon dahil ang isa rito ay nag-negative na sa huling test nito at naka-home quarantine na lamang. “Actually may isa na diyan na nag-negative, na at nakahome-quarantine na siya ngayon,” ani Azares.

Samantala, patuloy pa rin ang paghihigpit at pag-iingat ng PPCPO upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa kanilang hanay. Kabilang sa hakbang na isinagawa nila ang hindi pagtanggap ng mga dalaw sa kanilang mga presinto, 50% na bilang ng employees lamang ang papasok araw-araw at palagiang pag-observe ng minimum health protocols.

