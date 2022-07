- Advertisement by Google -

Inutusan ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Sec. Erwin Tulfo ang lahat ng kanilang field offices na tulungan ang lahat ng mga nanay na naghahangad ng child support mula sa mga tatay ng kanilang mga anak.

Ayon kay Tulfo sa news release na inilabas ng kanyang tanggapan kahapon, July 21, ang pagbibigay ng mga tatay, o ng mga magulang, ng child support ay base sa Article 195 ng Family Code.

Nakasaad din, aniya, sa Article 194 ng Family Code na ang suporta ay dapat sinasakop ang mga hindi dapat balewalain, tulad ng tirahan, kasuotan, medical attendance, edukasyon, at transportasyon, para maiwasan ang pagdarahop ng mga anak.

“Linawin ko lang po na hindi ko naman sinabi na kakasuhan namin agad ang hindi nagbibigay ng child support. Nasa batas po kasi natin, matik sa batas na kailangang suportahan ang bata. Maaring pinansiyal, o pag-aralin mo. Ang sinasabi ko, kung may trabaho at usually malalaman natin yan sa misis kung may trabaho,” ayon kay Tulfo.

Sinabi rin niya na base sa Article 201 ng Family Code, ang suporta na dapat ibigay ng tatay ay naaayon sa kanyang kapasidad at ganoon din sa pangangailangan ng humihingi ng suporta.

Hinimok ni Tulfo ang mga nanay na dalhin sa DSWD ang kanilang mga problema kapag ang tatay ng kanilang mga anak ay ayaw magbigay ng financial support.

Sa ilalim ng Article 203 ng Family Code, sinabi ni Tulfo na: “The obligation to give support shall be demandable from the time the person who has a right to receive the same needs if not for maintenance, but it shall not be paid except from the date of judicial or extra-judicial demand.”

Isinasaad pa rin ng provision na “payment shall be made within the first five days of each corresponding month or when the recipient dies, his heirs shall not be obliged to return what he has received in advance.”

“Pwede po kayong lumapit sa amin sa DSWD, kung may mga tatay na ayaw magsustento sa mga anak nila, provided na yung tatay ay may trabaho o may kinikita. Susulatan po namin, magdedemand kami na sustentuhan niya yung anak niya. Otherwise, ipapasa po namin ito sa korte, bahala na po ang Public Attorney’s Office (PAO). Tutulungan din po natin na ilapit sa IBP para magsampa ng kaso,” dagdag niya.

Ipinahayag din niya na ang DSWD ay makakatulong sa mga nanay sa isyu ng child custody ayon sa Article 213 ng Family Code.

Lahat ng paraan na puwedeng makatulong ang pamahalaan ay gagawin, kaya dapat maglaan ang field offices ng DSWD ng isa o dalawang araw kada linggo para sa serbisyo.