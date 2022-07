Pinag-iingat ng Center for Health Development ng Department of Health (CHD DOH) sa MIMAROPA ang mga taga-rehiyon sa chikungunya.

Tulad ng sakit na dengue at malaria, ang chikungunya ay naipapasa sa tao sa pamamagitang ng kagat ng lamok.

Ang mga sintomas ng chikungunya na lalabas matapos ang tatlo hanggang pitong araw sa nakagat ng lamok ay ang mga sumusunod: pananakit ng ulo, lagnat, labis na pamamaga at pananakit ng mga kasukasuhan, mga pantal at pagsusuka.

Sa ulat ng CHD DOH MIMAROPA, may pitong kaso ng chikungunya sa rehiyon: lima sa Oriental Mindoro at dalawa sa Marinduque.

Ang pag-iwas sa chikungunya ay katulad ng ginagawa din sa Dengue: hinahanap at sinisira ang mga pinangingitlugan ng lamok; pagsusuot ng mga mahahabang mangas at pantalon, pagpapakunsulta sa pagamutan kapag nilagnat sa loob ng dalawa o higit pang araw at pagsuporta sa fogging operation. (LP)