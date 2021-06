Mga residente ng Brooke’s Point masama ang loob sa suspension ni Mayor Feliciano

BROOKE’S POINT, Palawan — Masama ang loob ng mga residente ng munisipyong ito dahil sa desisyon ng Office of the Ombudsman na suspendihin ng isang taon si Mayor Mary Jean Feliciano dahil sa oppression at grave abuse of authority na may kinalaman sa kasong isinampa ng Ipilan Nickel Corporation (INC) noong Pebrero 2018.

Bagama’t wala pang natatanggap na kopya ng order ng Ombudsman si Feliciano, naglunsad ng proprotesta ang mga ito bilang suporta sa huli.

Sa social media, ilan na ang naglabas ng saloobin, samantalang ang iba naman ay nagpalit ng kanilang profile picture na nagsasabing “Yes to life, No to mining”. Ang marami ay mga kabataan na miyembro ng mga grupong tinatawag na Brooke’s Point Defenders, 4H Club, Sangguniang Kabataan, at iba pa.

Nagtutulungan sila ngayon para mangalap ng pirma para tutulan ang pagmimina ng Ipilan Nickel at upang huwag matuloy ang suspension ni Feliciano.

“Hindi lang si Mayor [Feliciano] ang inapi dito, eh! Kundi kaming mga kabataan! Kapag natuloy ang suspension may pagkakataon na silang makakuha ng permit to operate, masisira na nila ang kalikasan! Masisira na rin nila ang aming kinabukasan kaya ngayon pa lang lalaban na kami!” ayon kay Angelica Dalisay, isa sa mga kabataan ng bayan ng Brooke’s Point.

“We stand against greed and abusive industries. We fight for what made our municipality lead in wealth and progress over the years without the need to dig our rich farms, woodlands, and rice fields, but rather, by enriching and sustaining ourselves with the abundant harvest from nature. Let us liberally fight for our watersheds and food basket. We Support Mayora Mary Jean!” ayon naman kay Vince Art.

Si Richard Catain naman ay nanawagan sa national government na magising dahil si Feliciano ay pinangangalagaan lamang ang kapakanan ng kapaligiran sa Brooke’s Point.

Ayon sa kanya, dapat pa nga ay ma-appreciate ng pamahalaan na may nangangalaga sa kalikasan dahil ito ay hindi madaling gawin.

“Wake up national government! Where on earth that a local chief executive [will] be suspended for her advocacy on preserving the nature sustainably. An advocacy which should be well appreciated because it is a long term grind that at the end will become beneficial to the generations to come! Paano na po? Strength, Lord, for Mary Jean Delos Angeles Feliciano,” ayon kay Catain.

Noong Pebrero 2018, kasama ang mahigit 100 residente ng Brooke’s Point na ayaw sa pagmimina, ang tumungo sa mine site ng Ipilan Nickel sa Barangay Maasin at ipinabaklas ang ilang mga istraktura nito dahil sa kawalan ng building permit mula sa lokal na pamahalaan.

Iprinotesta din ni Feliciano ang pagputol ng kompanya ng mina ng mahigit 25,000 punong kahoy gamit ang mga illegal na chainsaw. Ang mga puno ay kinumpiska ng Palawan Council for Sustainable Development (PCSD) habang kinansela ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang kanilang environmental compliance certificate.

Ayon kay Feliciano, paglabag din ang hindi pagpapasok ng Ipilan Nickel ng mga awtoridad na gustong magsagawa ng inspeksyon sa loob ng mine site.

“Kung wala na silang iginagalang na batas, naisip kong dapat ko na ring i-exercise ang police power ng isang municipal mayor,” pahayag ni Feliciano.

