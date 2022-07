- Advertisement by Google -

Labintatlong dating mga rebelde ang pinagkalooban ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ng P25,000 bawat isa sa isinagawang Local Social Integration Program (LSIP) for Former Rebels Awarding Ceremony na noong Martes sa gusaling kapitolyo.

Ang tulong pinansyal ay ipinagkaloob sa mga benepisyaryo ni Governor Victorino Dennis Socrates katuwang sina Abigail Ablaña, pinuno ng Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) at P/Lt. Col. Salvador Tabi ng Police Provincial Office (PPO) sa Palawan.

Ayon kay Ablaña, maliban sa financial assistance ay ibabahagi rin sa mga ito ang iba pang mga serbisyo mula sa mga katuwang na ahensiya na makakatulong sa tuluyang pagbabagong buhay ng mga dating miyembro ng New People’s Army (NPA) na nagbalik loob sa pamahalaan.

“Maaari nilang gamitin ang kanilang natanggap bilang panimula sa negosyo, sa pagpapaayos ng tahanan at kung ano pa ang kanilang naisin. Katuwang natin dito ang TESDA para sa mga pagsasanay at mayroon din tayong housing assistance, medical, PhilHealth Insurance at counselling services,” pahayag niya.

Sa naging mensahe ni Gob. Socrates, binigyang diin nito ang kahalagahan ng buhay ng bawat isa na maaaring masayang dahil sa maling ideolohiya.

“Malaking panlilinlang ang sinasabi nilang pagsusulong nang pagkakapantay-pantay dahil mayroon tayong iba’t ibang batayan ng ating kailangan at kaligayahan, ang dapat nating isipin ay katarungan upang maibigay sa atin ang mga nararapat sa ating buhay at sa lipunan,” ayon kay Socrates.

Malaki naman ang pasasalamat ng mga former rebels sa tulong ng gobyerno at sa muling pagtanggap sa kanila na maging bahagi ng lipunan.

“Gusto na nating mabuhay ng payapa, nagpapasalamat tayo at magtulungan para sa wakas ay matapos na ang kaguluhan,” bahagi ng tugon ni Justine Kate Raca, isa sa recipients ng LSIP.

Ang tagumpay na ito ay magkasamang pinagtulungan ng bawat miyembro na kumakatawan sa Palawan Task Force Ending Local Communist Armed Conflict (PTF-ELCAC).

Ang LSIP ng pamahalaang panlalawigan na pinangangasiwaan ng PSWDO ay naisakatuparan noong taong 2013 at sa ngayon ay mayroon ng 193 beneficiaries na napagkalooban ng tig P25,000 na tulong pinansiyal.