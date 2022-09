- Advertisement by Google -

Sumailalim ang mga pulis sa buong lalawigan sa isinagawang physical examination kaugnay ng Enhanced Monitoring of Police Wellness (EMPOW) program ng Philippine National Police na isinagawa noong Lunes, September 19.

Ang taunang programa na ito ng PNP ay halos dalawang taon na natigil dahil sa pandemya. Layunin nito na matulungan ang mga pulis edad 40 pataas na mapangalagaan ang kanilang kalusugan.

Kabilang sa mga benepisyaryo ng programa ang lahat ng unit ng PNP sa lalawigan, kasama na ang PNP Maritime Group, Highway Patrol Group at iba pa.

“[Layunin ng programang ito na] mapanatiling physically and mentally fit [ang mga kapulisan] upang matiyak na naiisagawa nila ang kanilang trabaho sa abot ng kanilang kakayanan,” ayon sa hepe ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) na si P/Col. Roberto Bucad.

Ang nasabing programa na isinasagawa ng Regional Medical and Dental Unit, sa pangunguna ng hepe nitong si P/Col. Hermie Capulso Jr., sa Camp Higinio Mendoza sa Brgy. Tiniguiban ay magtatagal hanggang ngayong araw

“Yearly itong ginagawa sa lahat ng kapulisan [na may] age 40 years old and above to monitor the police overall wellness,” pahayag pa ng tagapagsalita ng PPCPO na si P/Cpt. Maria Victoria Iquin

“Nagkakaroon ng complete laboratory examination, ECG, X-ray, eye check-up, Blood Sugar at Blood Pressure, lahat ng may kaugnayan sa kalusugan para na din maagapan at mabigyang lunas agad,” dagdag niya.

