Nasa 149 na benepisyaryo ng Community Based-Gender and Development (CB-GAD) Livelihood Enhancement Program ng pamahalaang panlalawigan sa mga bayan ng Aborlan at Sofronio Española ang pinagkalooban ng tig P30,000 na tulong pangkabuhayan.

Nakatanggap ng tulong ang miyembro ng pitong people’s organizations (POs) mula sa mga nasabing bayan na siya nilang maaaring gamitin na kapital sa napili nilang livelihood project na pagkakambingan.

Kabilang sa mga organisasyon na ito ay ang Sitio Daan Kambing Assoc., Kambingan sa Santo Niño Assoc., Aporawan Proper Kambingan Assoc., Sitio Landing Goat Raisers Assoc., Apo-aporawan Goat Raising Assoc., at Kambingan sa Plaridel Assoc. habang ang Malanap Kambingan Assoc. naman ay mula sa bayan ng Sofronio Española.

Sa isinagawang pamamahagi na ginanap sa bayan ng Aborlan noong August 23, ipinaliwanag ng mga kawani ng GAD sa mga benepisyaryo ang kahalagahan ng programa at ang pagpapalago sa negosyo upang kanilang maibalik sa gobyerno ang pinahiram na pinansyal na tulong sa kanila.

Batay sa regulasyon ng programa, kinakailangang maibabalik ang nahiram na capital sa loob ng tatlong taon upang ipinamahagi na naman sa ibang nag-aaplay sa programa.

Sa kabuuan ay umabot sa P4,470,000.00 ang halaga ng ipinagkaloob sa mga nabanggit na benepisyaryo ng Livelihood Enhancement Program.

“Hangad ni Gob. V. Dennis M. Socrates na matanggap at mapakinabangan ng mga mamamayan ang mga serbisyong makatutulong sa pag-unlad gaya ng tulong puhunan sa pagnenegosyo para sa mga mahihirap na kababayan. Sa pamamagitan nito ay nakatutulong ang gobyerno upang magsumikap ang mga benepisyaryo ng palaguin ang kanilang mga negosyo,” pahayag mula sa GAD Office ng pamahalaang panlalawigan.

