Naiparehistro ng pamunuan ng Taytay District Jail (TDJ) ang kanilang 33 persons deprived of liberty (PDLs) sa Philippine Identification System (PhilSys) noong araw ng Sabado, Pebrero 12.

Ayon kay JO1 Jorge Capacillo, community relations surveillance officer, mahalagang mabigyan pa rin ang mga PDL ng identification card bilang bahagi ng kanilang karapatang pantao.

Dagdag niya, mahalaga na pangalagaan ang kanilang identity kahit pa nahaharap sila sa mga kaso.

“Layunin ng national ID system na mapagsama-sama na sa iisang ID ang iba’t ibang ID na binibigay ng iba’t-ibang sangay ng gobyerno,” pahayag ni Capacillo.

“It will lower costs, streamline transactions, and provide ease and convenience. Individuals can use the ID as an official document that will be honored in transactions concerning a person’s identity, marital status, birth, and other personal circumstances,” dagdag paliwanag niya.

Samantala, patuloy ang pagsisikap ng pamunuan ng TDJ na maging prayoridad pa rin ang pangangalaga sa kalusugan ng mga PDL habang nasa gitna ng pandemyang dulot ng COVID-19. Katuwang din nito ang pamahalaang lokal ng Taytay sa pagbibigay ng mga vitamin supplements sa mga PDLs na malaking bagay upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan.