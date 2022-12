Sumali sa dance at singing contest ang mga detenido ng provincial jail sa Palawan sa kanilang naging Christmas party kahapon, December 21.

Ang Christmas party ay sa pamamagitan ng inisyatibo ng Provincial Jail Management Division (PJMD) sa pangunguna ni retired colonel Gabriel C. Lopez, ang provincial jail warden, ayon kay provincial information officer Atty. Christopher Jay Cojamco.

Dito ay nagpakitang gilas sa dance and singing contest ang mga persons deprived of liberty (PDL) upang ipakita ang kanilang mga talento bagama’t naka-detine at naghihintay ng resolusyon ng kanilang mga kaso.

Nagsilbi namang mga hurado sina Karen Ganapin, Aimee Sombilon-Lee, at Dennis Tabang.

Nagpasalamat si Lopez kina governor Victorino Dennis Socrates at vice governor Leoncio N. Ola sa mga ipinagkaloob na regalo para sa mga papremyo at pa-raffle sa mga PDL.

“Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nagmamahal at sumusuporta sa atin dito at hindi tayo pinababayaan, ang hiling ko lamang sa mga narito ay manatiling maganda ang kalusugan at kung dumating ang panahon ay makalaya at magkaroon ng payapa at ligtas na pamumuhay sa labas,” ani Lopez.

Sa ngayon ay nasa 430 ang bilang ng mga PDL sa ilalim ng pangangalaga ng PJMD.

About Post Author