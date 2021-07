Mga mangingisdang gumagamit ng compressor nadakip ng Philippine Coast Guard sa Busuanga at Agutaya

Labing-pitong mangingisda ang naaresto sa dalawang magkahiwalay na operation ng Philippine Coast Guard sa mga karagatang sakop ng Busuanga at Agutaya noong June 25.

Unang nasabat ng mga tauhan ng Coast Guard Sub-Station Talampulan ang isang bangkang walang pangalan sa karagatan sakop ng Barangay Buluang sa bayan ng Busuanga, kung saan naabutan ang mga sakay nito nangingisda gamit ang compressor.

Sakay nito ang 42 anyos na may-ari at operator ng bangka na kinilalang si Woody N. Loquib at sina Milo N. Loquib, 37; at Janus N Loquib, 21, mga residente ng nasabing lugar.

Ang tatlo ay sinampahan ng paglabag sa Provincial Ordinance 819, series of 2005, ang ordinansang nagbabawal sa paggamit ng compressor.

Ala una ng madaling-araw naman nang maharang ng mga tauhan ng Coast Guard Sub-Station Agutaya (CGSS-Agutaya) at Agutaya Municipal Police Station (MPS) ang isang bangkang pangisda na may pangalang F/B 3A sakay ang 14 katao na nagsasagawa ng iligal na pangingisda gamit ang compressor sa karagatang sakop ng nasabing munisipyo.

Napag-alaman na ang nasabing bangka ay pag-aari ni Moreto L. Antonio mula sa barangay Batbatan Culasi, Antique.

Nilabag ng mga mangingisda ang Municipal Ordinance 26, series of 2014, “An Ordinance Regulating the Entry of Transient Fisherman to Catch and Gather Maritime Products within the Municipal Waters of Agutaya” at Municipal Ordinance no. 29, series of 2019, o ang ordinansang nagbabawal sa pagamit ng compressor sa nasabing bayan.

Matapos na maisalin sa pangangalaga ng pamahalaang lokal ang mga mangingisda ay nagbayad ang mga ito ng multa na may kabuuang P82,500.

WP Post Author Arphil Ballarta covers the police beat and other law enforcement agencies in the province. Her interest includes traveling and photography. See author's posts