Mga mangingisda ng Agutaya na galing Occ Min, isinailalim sa 14-day quarantine

Apat na mangingisda sa bayan ng Agutaya ang hinarang sa pier noong Mayo 15 dahil sa kabiguang magpakita ng kaukulang koordinasyon at travel permit.

Ang apat na kinilalang sina Joel Medalla, Mario Lacaba, Rolly Raguin, at Renzjohn Medalla ng Barangay Matarawis, Agutaya, ay inaakusahan ng paglabag sa Municipal Ordinance No. 24 na may kinalamaan sa pagpigil sa pagkalat ng COVID-19.

Ayon sa ulat ng Agutaya Municipal Police Station (MPS), umalis ang mga ito ng nasabing bayan noong Mayo 12 patungo sa Caminawit, San Jose, Occidental Mindoro para mag-benta ng huling isda na nasa may 200 kilos.

Ngunit pagbalik ng mga ito sa pier ng Agutaya, noong Sabado, Mayo 15, ay hinarang na ang mga ito ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard (PCG).

“Hindi sila nag-secure ng mga document na kailangan bago bumiyahe, travel permit, at travel authority. ‘Yung at least alam ng munisipyo na umalis sila dito. Noong tumawag na ang Mindoro dito, nagtatanong kung may umalis na bangka dito sa amin, walang maisagot ang MDRRMO o dito sa amin sa PNP kasi wala man lang sila kahit anong paabiso na nagpa-Mindoro sila” ito ang sinabi ni P/SMS Randy Salazar, municipal executive senior police officer ng Agutaya MPS.

Aniya, matapos i-hold sa pier ay dinala ang mga ito sa isang pasilidad para sumailalim sa 14-day na quarantine.

“Kasi nga dapat lahat ng lumalabas at pumapasok sa munisipyo ng Agutaya ay monitored yan, at lahat ng mga bangka na lumalabas at pumapasok at dapat documented, may mga kaukulang penalty yan. Para maiwasan ang pagpasok ng sakit na Covid dito sa munisipyo,” dagdag ni Salazar.

Kaugnay nito, nakatakdang magbayad ang apat ng multa na napapaloob sa nasabing ordinansa.

WP Post Author Arphil Ballarta is the police beat reporter of Palawan News. She handles the offices of Philippine National Police (PNP) and other law enforcement agency in the province. Her interest includes travelling and photography. See author's posts