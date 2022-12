Nasa 86 na mga mag-aaral sa Brgy. Tinagong Dagat sa bayan ng Narra ang nakatanggap ng kanilang cash assistance mula sa Sangguniang Kabataan (SK), Disyembre 21.

Ayon kay SK chairman Jeo Absulio, layon nitong mahandugan ng kaunting pamasko ang mga kabataan at bilang gantimpala na rin sa mga magagandang gradong ipinakita nito sa kanilang pag-aaral.

Nakatanggap ng halagang P300 ang kabuuang 11 elementary awardees na nagtapos noong buwan ng Mayo 2022 at 22 junior high graduating students sa 2023, habang 53 college students naman ang nakatanggap ng P600.

Kabuuang P41,700 ang inilabas na pondo ng SK Tinagong Dagat para sa kanilang cash assistance ngayong pasko na nagmula sa kanilang 10% SK fund.

“Wala sa laki ng halaga ang dapat na maitutulong ang importante tayo po ay tumulong. The best of all gifts around any Christmas tree: the presence of a happy community all wrapped up in each other,” ayon kay Absulio.

Samantala, umaasa si Absulio na sa maliit na handog para sa mga kabataan ay makakatulong ito na maging inspirasyon upang magsipag at magsumikap sa kanilang pag aaral.

Asahan din umano ang marami pang mga programa na magmumula sa kanyang opisina para sa mga kabataan ng kanilang barangay na makakatulong sa komunidad sa susunod na taong 2023.

Ilan dito ay ang pagsasagawa ng mga community outreach program, tree planting, at marami pang iba na pakikinabangan ng kanilang komunidad.

