Mga kabataan sa 2 barangay ng Taytay, libreng tinuli

TAYTAY, Palawan — Nakatanggap ng libreng serbisyo nang pagtutuli ang may 75 kabataan sa dalawang barangay ng bayan na ito mula sa 401st B MC Regional Mobile Force Battalion (RMFB) kasama ang 37 estudyante ng Bisok Class Masidlak na nagsagawa ng 45 araw na immersion program.

Ang mga serbisyo ay isinagawa noong Abril 24-25 sa mga barangay ng Pamantolon at Pancol, ayon kay P/Cpt. Marvin Estigoy.





Ilang mga kabataan ang nakatanggap ng serbisyo ng libreng tuli mula sa 401st B MC Regional Mobile Force Battalion (RMFB)

Ayon kay Estigoy ng RMFB sa Taytay, layunin nila sa programa ang mailapit ang tulong ng gobyerno sa mga tao kahit nasa pandemya ngayon.

“Para makatulong sa kpwa. Mailapit natin ang tulong o serbisyo ng gobyerno para sa mga tao.At maiparamdam sa kanila na kahit may pandemya handa pa rin tayong tumulong,” sabi ni Estigoy, commanding officer ng RMFB Taytay.

“To improve public perception, opinion and attitude towards the PNP, and to restore public trust and confidence in the PNP,” dagdag pa ni Estigoy

Kasama nilang naghatid ng serbisyo sa dalawang Barangay ang 2nd Palawan Provincial Mobile Force Battalion, (Palawan PMFC), dalawang nurse, Eagles Club, at mga barangay official ng Pamantolon at Pancol.

Share this: Twitter

Facebook



WP Post Author Alex Baaco is the correspondent of Palawan News in San Vicente, Palawan. He also covers politics, government policies, tourism, health and sports. His has interest in travelling and exploring different places and food. See author's posts