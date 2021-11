Nagsagawa ng online teenage pregnancy symposium ang Provincial Social Welfare and development Office (PSWDO) at Commission on Population and Development (CPD) na nilahukan ng mga kabataan mula sa bayan ng Agutaya at Aborlan noong araw ng Huwebes, Nobyembre 25.

Kabilang sa mga lumahok ang mga estudyante ng high school mula sa Agutaya at mga estudyanteng kumukuha ng kursong BS in Social Work sa Western Philippines University (WPU) main campus sa Aborlan.

Ang mga paksa na tinalakay sa symposium na may temang “Maagang Pagbubuntis ay Iwasan, Isipin ang Kinabukasan ang Facts About Teenage Pregnancy, Basics of HIV, STI and AIDS, at iba pang mga issue na nauugnay ang mga kabataan.

Nagkaroon din ng film showing ng Imagining my Future at Positive, at sa huling bahagi ay nagkaroon ng open forum.

- Advertisement -

Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Officer Abigail D. Ablaña, layunin ng nasabing aktibidad na makapagbigay ng kaalaman at maitaas ang kamalayan ng mga kabataan hinggil sa adolescence sexuality upang maiwasan ang maagang pagbubuntis.

Dagdag niya, upang epektibong maiiwasan at patuloy na mabigyan ng seryosong pansin ang usapin ng teenage pregnancy , kinakailangan ang pagtutulungan ng bawat pamilya, pamahalaan, simbahan, paaralan at lahat ng mga mamamayan.

“In the prevention of teenage pregnancy, there must a convergence of efforts among the family and the community as a whole which means the government, the church, the NGOs, school and everybody in the in the community has a stake on this issue,” pahayag ni Ablaña, Nobyembre 26.