Tinalakay ang iba’t ibang mga isyu ng mga kabataan sa lalawigan sa pamamagitan ng isang Focus Group Discussion (FGD) na isinagawa ng provincial government katuwang ang Center for Research and Communication (CRC) para sa mga Supreme Student Government (SSG) Officers of Junior High School at Gender and Development (GAD) Representatives sa bayan ng Narra, kahapon, Nobyembre 16.

Ayon kay University of Asia and the Pacific (UAP) Family and Youth Education Board of Trustee Dr. Antonio Torralba, na siya ring facilitator ng aktibidad, layunin ng FGD na alamin at pagsama samahin ang mga insights ng mga student leaders sa mga isyu na kinakaharap ng mga kabataang Palaweño sa lalawigan.

Tinalakay ng mga ito ang iba’t ibang isyu gaya ng kanilang nararanasan sa loob ng tahanan, buhay pamilya, pagkakaibigan, pag-aaral, at karera, gayundin ang kanilang mga karanasan sa pakikipagrelasyon, pag-ibig at teenage lifestyle.

Tinukoy din sa aktibidad ang mga posibleng interbensiyon na maaaring gawin at isulong para sa kapakanan ng mga kabataan sa lalawigan.

Dinaluhan ang FGD ng 80 na mga kabataan mula sa iba’t ibang junior high schools kasama ang kanilang mga adviser at mga kinatawan ng GAD.

“Isa sa mga tinututukang programa ng Pamahalaang Panlalawigan ay ang edukasyon upang mapalakas at mapataas ang antas ng kaalaman ng mga kabataang Palaweño gayundin ang pagbibigay halaga sa kanilang karapatang pantao at pagtukoy sa mga isyu at problema na kanilang nararanasan na nakaaapekto sa kanilang paglago bilang tao at pagkakaroon ng maayos na buhay,” pahayag mula sa PIO Palawan.

“Hangad din ng gobernador na mabigyang solusyon ang mababang antas ng kaalaman ng mga kabataan gayundin ang iba pang isyu gaya na lamang ng pagtaas ng kaso ng teenage-pregnancy sa lalawigan,” dagdag nito.

