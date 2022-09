- Advertisement by Google -

Arestado ang limang kalalakihan, kabilang na ang dalawang menor de edad, matapos nilang looban ang isang bahay noong Sabado ng gabi, September 24, sa Barangay Sandoval sa bayan ng Bataraza.

Tatlo sa mga ito ang naaresto sa bayan ng Brooke’s Point habang ang dalawa naman ay sa bayan ng Narra.

Base sa report ng Bataraza Municipal Police Station (MPS), pwersahang pinasok ng lima ang isang bahay at tinangay ang nasa mahigit P100k, dalawang singsing na ginto, dalawang belt bag, phone charger, power bank, at isang cellphone.

Ayon kay P/Maj. Dhenies Acosta, hepe ng Bataraza MPS, agad nilang natukoy ang kinaroroonan ng mga suspek dahil na rin sa isang application na nasa cellphone.

- Advertisement -

“Malaking tulong ang isang system sa cellphone (Find My Device Now). Basta naka open lang ‘yun, malolocate sila sa pamamagitan ng Google map. Pag check namin ay nasa Maruyog Ridge [sila],” ayon kay Acosta.

“Nagpatakbo tayo ng pulis doon, kasama ang biktima. Kinausap ang front desk officer, kung mayroon bang mga kahina-hinalang mga lalaki na nag check-in doon at kinumpirma sa amin na mayroon nga. Nakiusap tayo na silipin ang kwarto at napagbigyan naman. Positive doon sa loob ang mga belt bag at mga items na nawawala, maliban sa pera, cellphone, at ang mga suspek na nagpaalam daw na aalis saglit pero babalik,” dagdag ni Acosta.

Pagbalik ng mga ito ay agad naman silang hinuli ng mga pulis. Nakilala ang mga itong sina James Dengal, 29; Jamil Dawami, 27; at Dembranz Sampire, 19.

Samantala, naaresto naman sa Brgy. Urduja sa bayan ng Narra ang dalawang menor de edad matapos itimbre sa Narra MPS ang nasabing insidente.

Nasamsam sa dalawa ang pera na nagkakahalaga ng P100,000 at cellphone na kanilang ninakaw, baril, at ilang pakete ng pinaghihinalaang shabu.

“Expected na namin ‘yun na may makukuhang shabu sa kanila kasi sinabi ng tatlong mga kasama, bumatak pa sila bago nag hiwa-hiwalay,” pahayag ni Acosta.

Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Narra MPS ang dalawang menor de edad na suspek, habang nasa Bataraza MPS naman ang tatlo pa.

Kakaharap ang lima sa patung-patong na kaso kabilang na ang robbery, illegal possession of firearm at illegal possession of dangerous drugs.

We are looking for 20 Staff Nurses to join us in AHappyPlace!

Apply now!

0928-638-5814 | 0956-075-3832

apply@adventisthealth-pwn.com

Stay Safe and Healthy!

#AHealingPlace

#AdventistClinic

#AdventistHospitalPalawan

#AdventistDialysisCenterBrookesPoint

Home of Love, Joy and Happiness

About Post Author

Arphil Ballarta covers the police beat and other law enforcement agencies in the province. Her interest includes traveling and photography. See author's posts