Mga guro ng UP namili ng produktong katutubo bilang tulong sa ALS sa Brooke’s Point

Nagsagawa ng fundraising activity ang ilang guro ng University of the Philippines (UP) para sa isang maliit na iskwelahan ng Alternative Learning System (ALS) ng Pala’wan indigenous peoples (IP) community sa Barangay Samariñana sa bayan ng Brooke’s Point.

Ito ay sa pamamagitan ng pagbili ng mga handwoven handicraft katulad ng mga bilao at basket na orihinal na gawa ng mga katutubo sa Sityo Kamantian sa nasabing barangay.

Sa panayam ng Palawan News kay Joel Cabahug, ALS mobile teacher sa Kamantian, nitong araw ng Sabado, Mayo 23, sinabi niyang may mga kaibigan siyang guro mula sa UP na nais tumulong sa komunidad na kaniyang pinagseserbisyuhan sa ALS sa pamamagitan ng pagbili ng mga produkto dito.

Dagdag niya, ipinagbibili sa kanya ng mga katutubo ang mga basket at bilao na gawa sa yantok at balat ng mga buho at naisipan niyang ialok ito sa mga kaibigan niyang guro.

“Naisip namin na sayang naman kung mawawala ang kanilang talento sa paggawa ng handicrafts. Minsan kasi kapag ibebenta nila sa labas tapos madalang ang bumibili, halos ayaw na nilang gumawa ulit,” paliwanag ni Cabahug.

“Pero ngayon ay nakumbinsi sila na gumawa ng marami pa dahil may bibili na base doon sa gusto nilang presyo. Kung ano ang presyo nila, ‘yon talaga ang bili ng friends ko then ako na ang nagpapadala sa kanila,” dagdag niya.

Dahil sa nakitang magandang uri ng hanap-buhay ng mga katutubong Palaw’an sa lugar, naisipan ni Cabahug at ng mga kaibigan niya na sila na mismo ang bibili ng mga produkto para i-resell ito sa Manila kung saan ang maliit na kikitain ay ibabalik sa komunidad at maging benepisyaryo ang ALS.

“Kadalasan, ang patong ng mga friends ko ay P30 to P50 o P100 kapag ibebenta na rin nila ito doon. Then ibabalik nila ito sa atin para maging pondo na gagamitin sa learning materials ng ALS, sa mga katutubong mag-aaral sa Kamantian. Pambili ng mga bond papers para sa modules nila,” ani Cabahug.

“Sa katunayan, may ipapadala na rin sila sa atin na printer ngayong buwan na malaking bagay sa aming mga guro na nagtuturo sa mga IP communities dito sa Brooke’s Point. Ayon sa kanila, napakaganda ng gawang mga basket lalo pa at ito ay galing sa Palawan kaya naman they are willing to help the community,” dagdag niya.

Ayon pa kay Cabahug, lubos ang pasasalamat ng mga katutubong Palaw’an sa kanila na hindi na sila mahihirapang magbenta ng kanilang mga baskets at bilao sa labas dahil may mga katulad na nilang direktang bumibili nito at natutulungan pa ang kanilang komunidad.

Hinimok din ni Cabahug ang mga mamamayan ng Brooke’s Point na tangkilikin ang mga produkto ng katutubong Palaw’an upang matulungan sila sa kanilang hanap-buhay, lalo na ngayong may kinakaharap na pandemya.

Like this: Like Loading...

WP Post Author Ruil Alabi is the news correspondent for Sofronio Española and Narra, Palawan. He also covers some agriculture stories. His interests are with food and technology. See author's posts