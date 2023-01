Nagkakaroon na ng sakit na ubo, sipon, sakit ng tiyan, at sore eyes ang ilang mga residente na pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center, kaya nag-aalala ang Rural Health Unit (RHU) sa Brooke’s Point na makahawa at kumalat pa ang mga ito at iba pang sakit.

Ito ay dahil hindi pa makauwi ang mga residente sa kanilang mga tahanan dulot ng nasira nilang mga bahay at kapal ng putik na iniwan ng malawakang pagbaha.

Maliban sa ubo at sipon na dala ng malamig na panahon, laganap na rin ang mga pagsusuka at pagtatae dahil sa maruming tubig, at impeksyon sa mata, gaya ng sore eyes.

“Karaniwan pong reklamo ngayon ng mga tao ay ubo at sipon, pero mayroon din pong mga insidente na may mga evacuees po na nagsusuka at nagtatae at mayroong sore eyes na nakakahawa po sa iba,” pahayag ni Hallan Dale Villafuerte ng RHU.

Mga residente ng Brooke’s Point na nasa evacuation center simula pa noong January 4, 2022. | Photo from Palawan PDRRMO

Ayon pa kay Villafuerte, kakaunti na ang supply ng gamot ng RHU at pinangangambahan itong maubos sa mga susunod na araw.

Hindi pa makauwi ang mga residente dahil problema nila kung paano lilinisin ang mga bahay, lalo pa at hanggang sa ngayon ay wala pa ring dumadaloy na tubig sa gripo dahil nananatiling sira ang mga water system.

Ayon kay kapitan Violeta Del Cruz ng Brgy. Pangobilian, imbis na bumalik sa kanilang mga tahanan ay mas pinili ng ilan sa mga ito na makipagsiksikan at manatili sa mga evacuation center.

