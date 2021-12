Nakakatiyak na ngayon ang pamunuan ng Brooke’s Point District Jail (BPDJ) na protektado na sa banta ng COVID-19 ang may kabuuang 377 persons deprived of liberty (PDL) sa kanilang pasilidad, matapos na makatanggap na ang mga ito ng ikalawang dose ng bakuna noong isagawa ang National Vaccination Day noong Miyerkules, Disyembre 1.

Ayon kay JO1 May Rose Rosel, tagapagsalita ng BPDJ, nanatiling COVID-free ang kanilang detention facility mula nang magsimula ang pandyema noong taong 2020 dahil na rin sa mahigpit nilang pagpapatupad ng health and safety protocols, at maging ang regulasyon na kanilang ipinatutupad sa pagdalaw ng mga kamag-anak ng mga PDL.

Dahil ipinagbawal ang aktwal na pagdalaw ay ipinatupad ng ahensya ang electronic dalaw (e-dalaw) kung saan, nagkakaugnayan ang PDL at kamag-anak sa pamamagitan ng internet, bilang bahagi ng pag-iingat sa banta ng nakakahawang sakit.

“Along with humane safekeeping of our PDLs, BJMP (Bureau of Jail Management and Penology) is also committed in providing them with efficient jail services, including their health management and monitoring as part of the mission and Jail Officer’s duty,” pahayag ni Rosel noong Lunes, Disyembre 6.

“As we continue our duties bounded by the BJMP mantra, we also pledge our allegiance to keep our personnel and PDLs safe from any harm particularly from COVID-19,” dagdag niya.

Upang patuloy na maging maganda ang kalusugan ng mga PDL ay namahagi rin ang pamunuan ng district jail, katuwang ang pamahalaang lokal ng Brooke’s Point, ng mga vitamin at iba pang food supplement na makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang immune system.