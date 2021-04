Mga bayan ng El Nido at Roxas, nagtala ng tag-isang bagong kaso ng COVID-19

Nagtala ng tag-isang bagong kaso ng COVID-19 ang mga bayan ng El Nido at Roxas, ayon sa mga Municipal Health Office (MHO) nito kahapon araw ng Biyernes, Abril 16.

Sa bayan ng El Nido, ang bagong kaso ay isang babaeng 24 taong gulang, ayon kay Dr. Marian Relucio, municipal health officer ng nasabing bayan.

Siya ay naunang isinailalim sa antigen test noong Lunes, Abril 12, at kinabukasan ay isinailalim sa RT-PCR test. Lumabas ang positibong resulta ng test kahapon.

“Meron tayong nag-positibo ngayon, isang female, 24, at returning worker mula [sa] San Vicente,” pahayag ni Dr. Relucio.

Agad namang nagsagawa ng contact tracing ang Municipal Incident Management Team (MIMT) sa mga primary at secondary contact ng pasyente.

“At present, mayroong pitong active cases ang El Nido, una dalawa, tapos kahapon apat at ngayon isa. Nakapag-contact tracing na rin tayo sa kanilang primary at secondary contacts at naka-isolate na rin ang mga ito at naka-quarantine,” ani Dr. Relucio.

“Considered as local transmission pa rin ang mga kaso dito” dagdag niya.

Sa bayan naman ng Roxas, inihayag ni Dr. Leo Salvino na ang bagong kaso ay isang babaeng 40 taong gulang na nanggaling sa Lungsod ng Puerto Princesa.

Sumailalim ang pasyente sa antigen swab test kahapon at nag-positibo. Kasalukuyan ng nasa isolation ng Roxas Medicare hospital para sa kanyang obserbasyon at gamutan.

“Isinailalim siya sa antigen test kahapon. Outpatient siya, symptomatic at may travel history siya galing Puerto, noong martes lang,” ani Dr. Salvino.

“Antigen swab test yun, at considered din namin yun na confirmed case kasi may sintomas sya. Naka-isolate na rin ‘yung primary at secondary contacts niya,” dagdag niya.

Sa kasalukuyang datos ng Roxas MHO na inilabas sa kanilang Facebook page, ang bayan ng Roxas ay may dalawang aktibong kaso ng covid-19 at maituturing na local case at may bilang na 20 recoveries.

Muli ring nanawagan ang mga municipal health officers na ipagpatuloy ang pagsunod sa mga health protocols para labanan ang pandemya.

“Sa mga taga-El Nido patuloy nating i-maintain ang pag-practice ng health protocols. Palaging magsuot ng face mask at mafg-social distancing. Dito kasi sa El Nido nag-open na ang turismo at tingin ko isa rin ‘yun sa dahilan dahil noong Holy Week, dinagsa naman ng turistang lokal,” ani Relucio.

“‘Yung advisory namin sa Facebook at radyo mukhang di naman nasusunod yun, na ipagpaliban na muna ang pagbyahe sa Puerto kung hindi importante o emergency. Masyadong mataas ang covid case nila doon at delikado yung exposure nila doon dahil di natin kong sino sa nakakaharap natin ang carrier. Buti sana kung isa or dalawang barangay lang ang affected, eh ang dami nilang case ilang barangay na affected,” pahayag pa ni Dr. Salvino.

