Mga bangka sa Agutaya, pagmumultahin kapag walang travel authority

Pagmumultahin na ang mga may-ari ng mga bangka sa Agutaya na lumalabag sa pagsunod sa health protocols na ipinatutupad sa ilalim ng modified general community quarantine (MGCQ) base sa ipinasang Municipal Ordinance No. 44 na nagtatakda na dapat ay mayroon silang “travel authority” tuwing lalayag.

Sabi ni municipal councilor Rodil Dacuan sa Palawan News, ito kasi ay dahil sa dumarami ang kaso ng COVID-19 sa mga karatig bayan ng Agutaya.

“Patuloy na tumataas ang kaso ng COVID sa mga karatig bayan, probinsya, at lungsod na malapit sa aming bayan. Ito naman ay puwedeng magbago depende sa sitwasyon,” pahayag ni Dacuan.

Aniya, naniniwala sila na malaki ang maiitutulong ng ordinansa para mahadlangan o maiwasan ang pagpasok ng kinatatakotang COVID-19 virus.

Sinasabi sa ordinansa na kailangang sumunod ng lahat ng mga may-ari ng mga bangka — maliit man o malaki — sa health protocol na pinatutupad ng bayan. Dapat siguraduhin ng mga may-ari bago maglayag na sila ay may clearance o travel authority na dala at maipapakita sa mga awtoridad.

Ang opisina ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) ng Agutaya ang may lihitimong kapangyarihan lang para magbibigay nito.

“Mayroon tayong approved ordinance as per request ng task force madami kasi ang mga pasaway na bangka na nag-bibiyahe na hindi kumukuha ng travel pass sa MDRRMO kaya nilagay po namin sa ordinance na kung sino man ang lumabag sa health protocol ng LGU ay may karampatang multa,” ayon naman kay municipal councilor Arlito Bacosa.

“Ang P2,500 ay para sa big boat, plus two trips cancellation; P1,500 for the small boat plus 2 trips cancellation. We hope that with this ordinance people must follow at magkaroon ng disiplina,” dagdag ni Bacosa.

Ang ordinansa ay ipapatupad ng MDRRMO, Municipal Police Station, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire and Protection, at lahat ng barangay officials at tanod. Ang BHERT naman ang nakatalaga para sa monitoring implementation at pagpapatupad ng nasabing ordinansa.

