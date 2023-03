Nanumpa sa tungkulin ang mga bagong halal na opisyales ng Sentro ng Wika at Kultura (SWK) sa katatapos lamang na Pangkalahatang Oryentasyon at Pagpaplano sa Citystate Asturias Hotel mula March 8 hanggang 10 sa lungsod ng Puerto Princesa.

Napili ng mga kapwa direktor ng SWK sina Dr. Alvin De Mesa ng Leyte Normal University bilang pangulo, si Dr. Rodello Pepito ng Bukidnon State University bilang Pangalawang Pangulo, Prop. Ryan Rodriguez ng Camarines Norte State College bilang kalihim, Dr. Lourdes Quijano ng Nueva Ecija University of Science and Technology bilang Ingat-yaman, Dr. Felisa Marbella ng Sorsogon State University bilang awditor at Dr. Romeo Espedion Jr ng West Visayas State University bilang tagapagsalita.

Samantala, naihalal din bilang kinatawan ng Luzon si Dr. Mary Ann Macaranas ng Pangasinan State University, Dr. Lita Bacalla ng Cebu Normal University para sa Visayas at Dr. Radji Macatabon ng University of Southern Mindanao para sa Mindanao.

Nanumpa ang mga opisyales ng SWK sa pamununo ng tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na si Dr. Arthur Casanova.

Dumalo din sa nasabing aktibidad ang tagapag-ugnay ng KWF Sangay ng Edukasyon at Networking Dr. Evie Duclay at Mina Limbo na siyang nakikipag-ugnayan sa mga SWK ng buong kapuluan.

Ayon sa Manwal ng Sentro ng Wika at Kultura, mula sa mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at iba pang mga wika sa Pilipinas.

Dagdag pa mula sa SWK Manwal, “makakaagapay ang SWK sa bawat rehiyon, lalawigan o bayan sa adhikain ng KWF na kilalanin at patatagin ang pamanang kultural tungo sa pagpapaunlad ng wikang katutubo at preserbasyon nito.”

Humigit kumulang na 50 ang mga kasalukuyang SWK sa buong bansa mula sa 15 rehiyon sa kapuluan ay mayroong mga sangay ang KWF.

Nagsilbi namang host ng aktibidad ang Sentro ng Wika at Kultura ng Palawan State University sa pangunguna nu Dr. Sylvia Abrina-Javarez.

2017 nang huling nagkatipon-tipon ang mga SWK Direktor sa panahon ng dating tagapangulo at pambansang alagad ng sining Virgilio Almario.

