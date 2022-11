Apatnapu’t dalawang mga bagong HIV counselors ang sumailalim sa Providers Initiated Counseling and Testing (PICT) Training na pinangunahan ng Provincial Health Office (PHO), katuwang ang Philippine Business for Social Progress (PBSP) na isinagawa sa El Nido noong Nobyembre 13-19.

Ayon sa PHO, ito ay bilang tugon sa tumataas na mga naitatalang kaso ng human immunodeficiency virus (HIV) at acquired immune deficiency syndrome (AIDS) sa lalawigan.

Ayon kay Provincial Health Office STI-HIV/AIDS program manager Meyrick Garces, ang mga nagtapos na counselors ay mula sa PGP-Hospitals, Rural Health Units (RHUs) at iba pang mga pribadong hospital sa Palawan.

Aniya, makatutulong ang mga HIV counselors sa screening at monitoring ng mga presumptive HIV cases, katulad ng pagbibigay ng tulong na mabigyan ng karampatang hakbang para sa gamutan at maibalik ang mga ito sa normal na buhay.

“Ang ating Providers Initiated Counseling and Testing or PICT is intended to screen and to monitor yung mga presumptive HIV cases na mayroong signs and symptoms, especially tuberculosis and pneumonia na naadmit sa facility or naii-screen sa mga Rural Health Center,” sabi ni Garces.

Bukod dito, siniguro rin ni Garces na ang lahat ng mga munisipyo sa lalawigan ay mayroong trained doctors, nurses at midwives na may kakayahang magbigay konsultasyon sa mga posibleng apektado ng HIV-AIDS.

“Sa ilalim naman ng Community-Based Screening for HIV, magiging accessible ang lahat ng services down to the barangay level, kasi hindi lahat kayang pumunta sa higher facilities para ma-check. Pero, dahil ang mga midwives, nurses, at mga doctor ay natrain for testing and counseling, now they have the authority and power to provide testing and screening to all the people in the community who have signs and symptoms that would allow them to become candidate to HIV,” dagdag pa niya.

Base sa huling datos ng PHO, mayroong 239 na kaso ng HIV at AIDS na naitala sa Palawan. Limang munisipyo ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso , ito ay ang bayan ng Brooke’s Point na may 41 kaso; Narra na may 40 kaso; Roxas na may naitalang 29 kaso; El Nido na mayroong 26 kaso, at ang bayan ng Taytay na may 21 na kaso.

Habang ang naitala namang pinakabata na nagpositibo sa HIV-AIDS ay 14 taong gulang.

“As part of our advocacy which is to educate and to inform the people in the community that services are down to barangay level and is accessible, the only thing for them is to access. Kaya ka nagpatest kasi you want to test yourself, that you are safe and free. Kung mayroon ka man, go into treatment para ma-stop sa iyo yung transmission,” sabi niya.

Samantala, nakatakda namang magsagawa ng World Aids Day Caravan ang PHO na iikot sa mga munisipyo sa lalawigan sa darating na buwan ng Disyembre.

