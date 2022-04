Patay ang isang menor de edad na lalaki, habang lima naman ang dinala sa ospital dahil sa aksidente na naganap sa pagitan ng motorsiklo at top down tricycle bandang 11:30 kagabi, Abril 23, sa Sityo Bukid-Bukid, Barangay Rio Tuba sa Bataraza.

Sa ulat ng Bataraza Municipal Police Station (MPS), ang 13 taong gulang na angkas sa top down tricycle ay idineklarang dead on arrival sa ospital ng Rio Tuba Nickel. Sa bilang na nadala sa ospital, dalawa ang kritikal at ito ay ang mga driver ng top down tricycle at ng motor.

Ang mga sangkot sa aksidente na sakay ng top down ay mga menor de edad na lalaki — ang nasawi, isang 16 taong gulang, at isang 17 taong gulang (driver), samantalang ang sakay ng motorsiklo ay kinilalang sina Ibni Omar Rindaman (driver), kapatid nitong si Ibno Omar Rindaman, at isa pang menor de edad na 14 taong gulang din na lalaki.

Sa paunang imbestigasyon ng Bataraza MPS, nabangga ng driver ng motorsiklo ang top down tricycle at mga sakay nito sa Acob Street sa Purok Masagana sa nasabing barangay. Noon umano ay patungo ang top down sa Rio Tuba National High School, habang ang motorsiklo ay patungo sa Macadam Road.

- Advertisement -

Makikita ang mga biktima ng aksidente sa pagitan ng motor at top down tricycle na naganap pasado alas onse kagabi, April 23, 2022, sa Barangay Rio Tuba sa bayan ng Bataraza. (PN file photos)

Parehong walang mga driver’s license ang mga nagmamaneho, ngunit si Ibni na driver ay iniulat na nakainom.

“According sa imbestigador, ang bumangga ay yong motor at allegedly lasing. Nasa RTN hospital yong angkas ni Ibni na dalawa, at si Ibni ililipat ata ng Sagrado [sa Brooke’s Point],” ayon sa chief of police ng Bataraza MPS na si P/Maj. Dhennies Acosta.

Habang isinusulat ang balitang ito, ang menor de edad na driver ng top down tricycle ay dinala na sa isang pribadong ospital sa Puerto Princesa City dahil kritikal ang kalagayan nito at nangangailangang sumailalim sa operasyon.

Wala pang ulat hinggil sa kalagayan ng iba pang dinala sa ospital.