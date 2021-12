Ang Central at Western Visayas, lalawigan ng Palawan, kasama na ang Kalayaan Islands, at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog dulot ng localized thunderstorms.

Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilangang-silangan ang iiral sa Visayas, Occidental Mindoro at sa lalawigan, kasama pa rin ang Kalayaan Islands, na may mahinay hanggang sa maalon sa karagatan, ayon sa Regional Weather Forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) ngayong umaga ng Linggo, Disyembre 12.

Ayon naman kay PAGASA weather specialist Ezra Bulquerin, patuloy na nakakaapekto ang amihan sa Northern at Central Luzon kaya ang mga probinsya sa nasabing mga lugar ay nakakaranas ng mahihinang pag-ulan. Ang shear line naman ang nagdadala ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, at pagkidlat.

“Ang low pressure area (LPA) naman na binabantayan ay mag posibilidad na maging tropical cyclone within 24 hours,” pahayag ni Bulquerin.

Kaninang alas tres ng umaga ay nasa may layo itong 2,140 kilometers (kms) sa East ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility (PAR). Tinatayang nasa loob na ito ng PAR sa Martes, Disyembre 14, at papangalanan na “Odette.”

Maaari itong mag-landfall sa Eastern Visayas o Caraga.