Maaasahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorms sa Palawan, kasama na ang Kalayaan Islands, at ganoon din sa Occidental Mindoro at Visayas, ngayong araw ng Biyernes, Nobyembre 12.

Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa Hilagang-Silangan hanggang Silangan ang iiral sa Visayas, Occidental Mindoro at Palawan, kasama na ang Kalayaan Islands, na may mahina hanggang sa katamtamang pag-alon sa karagatan.

Sa forecast na inihayag ni weather specialist Grace Castañeda kaninang alas-4 ng madaling araw, umiiral pa rin ang shear line o tail-end of frontal system at apektado nito ang eastern section ng Northern Luzon, at northeast monsoon o amihan na nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon.

“Ngayong araw, asahan po natin yong maulap na kalangitan na may kasamang mga mahihinang pag-ulan sa bahagi ng Batanes at Cagayan [dahil] dulot nga yan ng northeast monsoon. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, partikular sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, ay asahan din natin ang tsansa ng pulo-pulong mahihinang pag-ulan na dulot pa rin ng amihan,” pahayag ni Castañeda.

Sa Metro Manila ay maaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at tsansa nang pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng mga localized thunderstorm.

Ang publiko ay pinaaalalahanan ng PAGASA na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalung-lalo na sa mga event ng severe thunderstorms.

Sa Puerto Princesa, ang agwat ng temperatura ay mula 25 degrees Celsius hanggang sa maximum temperature na 31 degrees Celsius, samantalang sa Kalayaan Islands ay 26 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius.