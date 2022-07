Ngayong araw ng Miyerkules, July 6, patuloy na magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat kalat na pag-ulan, pagkulog, at pagkidlat sa buong bahagi ng Bicol Region, maging sa lalawigan ng Palawan dahil sa intertropical convergence zone (ITCZ).

Ayon sa state weather bureau, wala ng low pressure area (LPA) na silang binabantayan na LPA, ngunit patuloy na umiiral ang ITCZ sa malaking bahagi nito na nagdudulot ng kalat kalat na pag-ulan, pagkulog, at pagkidlat.

“This early morning, meron din tayong nararanasan na mga pag-ulan sa bahagi ng Romblon, maging sa bahagi rin ng Mindoro provinces, kung saan pinapaalalahanan natin yong mga kababayan natin na mag-ingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa,” ayon kay Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (PAGASA) weather specialist Grace Castañeda.

Aniya, dahil active ang ITCZ, hindi inaalis ang posibilidad na may mabuo pa rin na LPA sa loob ng Philippine area of responsibility sa mga susunod na araw.

Samantala, bukod sa Palawan ay magiging maulan din sa Visayas, Caraga, Northern Mindanao, at Zamboanga Peninsula dahil sa ITCZ, ayon sa 24-hour Public Forecast ng PAGASA na inilabas kaninang alas kuwatro ng umaga.