 Mataas na kalibre ng baril at mga bala, na-recover sa Coron

Sa panayam ng Palawan News kay P/Cpt. Ervin Plando, chief of police ng Coron MPS, sinabi nito na nakuha ang mga nabanggit na armas sa isang kubo na pinaghihinalaang tinutuluyan ng nga New People’s Army (NPA).

Na-recover ng pinagsanib na puwersa ng law enforcement authorities ang dalawang M16A1 rifle, apat na rifle grenade, at iba’t-ibang klase ng mga bala ng baril sa Sityo Langka, Barangay Bintuan, Coron, noong pasado alas tres ng umaga ng January 9.

Ang mga naka-recover ay ang Coron Municipal Police Station (MPS), FIID, PNP Special Action Force, CO 101SAC, 10SAB, Special Action Team, 401st B MC, RMFB 4B, at 18th Special Force Company, Philippine Army.

“Ang operation natin ay recovery of high powered firearms believed to be owned by the CTG o Communist Terrorist Group,” pahayag ni Plando. “So, ‘yung, kasama nating unit dito ay ang PNP SAF, mayroon silang hawak na AA (Action Agent), ito yung mga tao na may alam talaga. Kasi kasama sila sa grupo. Mayroon silang access at placement, pasok sila sa grupo,” dagdag niya.

Itinuro ng kasamang AA sa mga operatiba, ang mga items na nakasabit sa bubungan ng kubo na natakpan ng sako na nagsisilbing kisame. “Yung kubo mayroong sako na kisame. Tapos nakatali doon sa bubong ang mga gamit. Yung kisame ang takip, para di mapansin”, aniya.

Ayon pa kay Plando, ang sinasabing grupo ay samahan ng mga pisante na tinatawag na Federation of Coron, Busuangga Palawan Pre-Farmers Association.

Sa mga naunang impormasyon, ang nasabing grupo ay may mga kaugnayan sa mga naunang balita ng agawan ng lupa.

“Base sa mga impormasyon nating nakuha, ang grupong ito ay nagkaroon na ng mga hidwaan sa agawan ng lupa. Ngayon, ayon sa kanila ay lumalakas ang loob nila dahil may mga kasama silang mga armado,” ani Plando.

“Noon na-involve na yan sila sa mga forced demolition, na nakikipaglaban sila. Wala naman silang mga papel, ang pinaglalaban lang nila ay yung executive order na ipamimigay yung mga nakatiwangwang na lupa na public lands,” paliwanag niya.

Sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga ng SAF ng PNP ang mga baril at iba pang na-recover sa area. Dadalhin ito sa Maynila para sa balistic examiation upang malaman kung ang mga ito ay nagamit sa mga ilang insedente ng kaguluhan sa lugar.

“Magsasagawa rin kami ng further Investigation and identification ng mga tao na malapit doon sa area, at validation ng mga report na mayroong mga armed group diyan na madalas na pumupunta. Since mayroon na nga tayong mga item na nakuha, so kukuha na lang tayo ng mga concrete information para ma-identify natin yung mga tao doon sa area for legal action,” ani Plando.