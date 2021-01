Maritime police na nagligtas ng Philippine serpent eagle, pinarangalan

Pinarangalan ng Philippine National Police (PNP) ang isang miyembro ng Special Boat Unit (SBU) ng 2nd Special Operations Unit-Maritime Group (SOU-MG) sa 27th Ethics Day Celebration sa Camp Crame sa Quezon City dahil sa pagsagip nito sa isang Philippine serpent eagle sa Palawan.

Ang pinarangalan at pinagkalooban ng isang plake ng pagkilala noong January 4 ay si P/CMS. Dennis Mateo, deputy unit leader ng Quezon SBU.

Kinilala si Mateo matapos mailigtas at sagipin ang isang Philippine serpent eagle mula sa kagubatan ng Alfonso XII na may sugat sa paa noong July 2020 at na-turnover niya ito sa Deparment of Environment and Natural Resources (DENR).

Sa panayam ng Palawan News kay P/Lt. Anna Abenojar, ang tagapagsalita ng 2nd SOU-MG, sinabi nito noong Huwebes na nangangahulugan lamang ito na patuloy ang kanilang pagmamalasakit hindi lamang sa karagatan kundi maging sa kagubatan.

“Ang ating 2nd SOU-MG ay walang sawang maglilingkod sa taumbayan. Patuloy din nating ipapatupad ang batas na naayon sa pagpoprotekta ng ating kalikasan at buhay-ilang, mapadagat man o kabundukan at pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan ng ating komunidad,” sabi ni Abenojar.

Ayon sa Palawan Council for Sustainable Development (PCSD), ang pagkilala ay dahil din sa effort at concern ng maritime police pagdating sa environmental security and conservation sa Palawan.

Ayon kay Jovic Fabello, ang siyang spokeperson ng PCSD, ngangahulugan ito na ang mga partner agencies ng PCSD, katulad ng 2nd SOU-MG, ay patuloy na may malasakit pagdating sa kalikasan.

“Grateful po kami sa PCSD sa natanggap na recognition na ito ng personnel ng maritime police. Of course, ng buong maritime natin sa province. It really means na may malasakit sila sa mga buhay-ilang natin, idagdag natin ang patuloy na proteksyon nila sa gubat, karagatan, at community,” sabi ni Fabello.