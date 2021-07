Marine troopers donate blood to captured rebel

File photo of Antonio Molina (also Domingo Ritas) The photo was taken during his court hearing in Puerto Princesa City.

Members of the 3rd Marine Brigade (3MBde) in Palawan have donated blood to suspected rebel leader Antonio Molina, who is being treated in a city hospital due to intestinal cancer.

Captain Orchie Bobis, spokesperson of the Brigade, said at least three of their Marines gave blood units for Molina’s transfusion at the MMG Cooperative Hospital.

“While kumakain kami ng lunch, we read the news na looking for blood donors ang City Jail para sa magbibigay ng dugo kay Ka Tino, isang NPA na nahuli ng ating awtoridad noong 2019 sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Pinarating ko ito sa aming commander at sinabi niya na tulungan namin si Ka Tino sa abot ng aming makakaya,” Bobis told Palawan News.

Bobis explained that their action was in support of the initial blood donation made by a personnel of the Puerto Princesa City Jail (PPCJ) to save Ka Tino’s life.

“Hindi bago sa amin ang pagtulong, lalo na sa pagdonate ng dugo. Maraming bloodletting activities na kaming sinasamahan dahil ang goal naman namin ay ang makatulong sa pagsagip ng buhay ng mga nangangailangan. Kung sino man ang nangangailangan ay handa kaming tumulong. No discrimination,” she said.

“Gusto lang namin ipaabot sa grupo ni Ka Tino na hindi kalaban ang turing namin sa kanila, at hindi pa huli ang lahat para magbagong buhay sila at talikuran ang ideology ng CPP-NPA-NDF. Hangad namin ang kanyang paggaling at ninanais naming mayakap at makasama niya ang kanyang pamilyang nangulila sa kanya mula noong siya ay pumasok sa kilusan,”Bobis added.

