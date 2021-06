Malawakang pagtatanim ng malunggay sa Narra, natakdang isagawa sa June 25

A flock of Philippine cockatoos (katalas). || Photo by Dre dela Cruz

Nakatakdang isagawa sa darating na Hunyo 25 ang malawakang pagtatanim ng malunggay sa tatlong barangay sa bayan ng Narra na nakapaligid sa Rasa Island na nagsisilbing tahanan ng maraming katala o Philippine cockatoo.

Ang malunggay planting ay kaalinsabay ng pagdiriwang ng bayan na ito sa nasabing araw para sa 15th Katala Festival.

Ayon kay Protected Area Superintendent (PASu) Pablo Cruz ngayong Lunes, humigit kumulang dalawang libong malunggay seedlings at mga sanga nito ang itatanim sa mga barangay ng Antipuluan, Panacan, at Panacan 2.

“As we all know one of the sources ng food talaga ng ating Katala ay bunga ng malunggay, kaya isa po ito sa paraan natin na gagawin sa June 25 na magkaroon ng massive planting ng seeds at sanga sa tatlong barangay na ito na nakapaligid at malapit sa Rasa Island,” Sabi ni Cruz.

“Engagement ito ng community,barangay at ng opisina kasama ang Philippine Cockatoo Conservation Program at Katala Foundation, mga residente ng barangay ay kasama din sa pagtatanim that day,” dagdag ni Cruz.

Ani ni Cruz, malaki ang magagawa nang pagtatanim na ng malunggay sa tatlong barangay na malapit sa Rasa Island upang hindi magkaroon ng limited na pagkain ang mga Katala at maiwasan ang paghahanap ng pagkain sa mga malalayong lugar.

“We encourage our residents din syempre sa 3 barangays na ito na magtanim tayo ng puno ng malunggay sa mga bakuran natin upang hindi na lalayo pa ang Katala. Makikita nilang may enough food pa sila. Isa rin po ito sa mga cockatoo conservation at pangangalaga natin sa kanila,” sabi ni Cruz.

Samantala, may mga virtual contest din na gagawin ang Philippine Cockatoo Conservation Program kasama ang Katala Foundation sa darating na June 25 katulad ng paligsahan sa Street Quiz Vlog Making Contest kung saan lalahukan ito ng mga iba’t-ibang vloggers sa Palawan at mga content creator na ipapakita dito ang ibat-ibang gusto nilang mga videos.

WP Post Author Ruil Alabi is the news correspondent for Sofronio Española and Narra, Palawan. He also covers some agriculture stories. His interests are with food and technology. See author's posts