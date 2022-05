Muling matutunghayan ang inaabangang Float Parade Competition bilang bahagi ng Baragatan Festival 2022 kaalinsabay ng pagdiriwang ng ika-120 anibersaryo ng pagkakatatag ng Gobyernong Sibil ng Palawan.

Ito ay gaganapin sa Hunyo 17, 2022, kasabay ng Baragatan Grand Parade na magsisimula sa Philippine Ports Authority-Puerto Princesa City patungo sa Rizal Avenue Extension.

Ang kompetisyon ay may tatlong kategorya: ang LGU Mainland, LGU Island, at Open Category. Ang bawat partisipante ay hinihikayat na gumamit ng mga indigenous at biodegradable na materyales at kinakailangang maipakita ang mga ipinagmamalaking produkto ng bawat munisipyo, habang mga produkto at serbisyo naman para sa Open Category. Kailangan din na ilagay sa harapan ng bawat float ang official seal ng munisipyo.

Ang taas ng bawat float ay kinakailangang hindi lalagpas sa 12ft o 3.5 metro at ang haba ay hanggang 10 metro lamang habang ang lapad ay hanggang 3 metro na anumang four-wheel vehicle.

Ang itatanghal na kampeon para sa Mainland Category ay tatanggap ng tropeyo at P400,000.00 habang P300,000.00 naman at tropeyo para sa ikalawang puwesto at ang ikatlong puwesto ay pagkakalooban ng tropeyo at P200,000.00.

Para naman sa Island Category, ang mananalong Island Municipality ay tatanggap ng tropeyo at P500,000.00; P400,000.00 at tropeyo para sa ikalawang puwesto at

P300,000.00 at tropeyo para sa ikatlong puwesto.

Ang mananalo naman sa Open Category ay tatanggap ng P150,000.00 habang P100,000.00 sa ikalawang puwesto at P75,000.00 para sa ikatlong puwesto.

Ang final score ng bawat kalahok ay nakabase sa mga sumusunod na criteria: Symbolism, Creativity, Artistry 30%; Ethnic Design 30%; Quality of materials used and workmanship 35%; at Punctuality 5%.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag kay Lino M. Conserman sa mga numerong (048)433-3968/0919-668-8466/0916-579-2505.

Ang Baragatan Festival ngayong taon ay may temang: “Baragatan sa Bagong Palawan Ngayon-Moderno, Progresibo at Kilala sa Buong Mundo: Legasiya ng Tapat, Mahusay at Epektibong Paglilingkod sa mga Palaweño ng Administrasyon ni Gov. Jose Ch. Alvarez.”