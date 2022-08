- Advertisement by Google -

Sa isang pahayag nitong Martes, August 23, nagpaalala ang Malacañang sa publiko na patuloy na mag-ingat at magmatyag sa gitna ng banta ng pagkalat ng virus na monkeypox matapos maitala ang pang-apat na kaso nito bansa.

“Ang bawat isa ay pinapaalalahanang maging maingat at mapagmatyag sa sakit na monkeypox (We are reminding everyone to be careful and vigilant against monkeypox),” sabi ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles sa kanyang Facebook post.

Ito ay matapos kumpirmahin ng Department of Health (DOH) nitong lunes, August 22, ang pag-positibo ng isang 25 taong gulang na indibidwal na walang travel history mula sa mga bansang may kumpirmadong kaso ng monkeypox.

Pinayuhan din ni Cruz-Angeles ang lahat na bumisita sa mga social media platforms ng DOH para sa mga karagdagang impormasyon para makaiwas o maprotektahan ang mga sarili laban sa sakit na ito.

Matatandaang August 6 nang unang kumpirmahin ng DOH ang pagpasok ng monkeypox virus sa bansa matapos magpositibo ang isang 31 taong gulang na indibidwal na na-discharge din mula sa isolation ng parehong araw.

Kasalukuyan namang nasa isolation at nagpapagaling pa ang 31 taong gulang at isang 29 taong gulang na mga indibidwal na siyang pangalawa at pangatlong kaso ng moneypox sa Pilipinas.

