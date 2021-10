Apektado pa rin ng northeast monsoon o amihan ang buong Luzon kaya makakaranas ng magandang panahon o fair weather condition, ngunit may mga pag-ulan o light rains na mararanasan, ayon sa PAGASA ngayong umaga ng Linggo, October 31.

Sa forecast ng PAGASA sa pamamagitan ng weather specialist na si Ezra Bulquerin, sinabi nito na sa Eastern at Central Visayas naman, kasama ang CARAGA, ay apektado ng shear line, kung saan ang northeast at easterly ay nagsasama na nagiging dahilan ng maulap himpapawid at pagkulimlim ng panahon.

“Makakaranas sila ng makulimlim na panahon, and then may mga scattered rains, at mga pagkidlat at pagkulog,” ayon kay Bulquerin.

Sa loob ng 24 oras, ang Metro Manila ay magkakaroon rin ng fair weather conditions, at ang malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng mga isolated rain o pulo-pulong pag-ulan, pero generally pero sa pangkalahatan ay katamtaman ang panahon.

Ang Puerto Princesa ay makakaranas ng temperatura na 25 degree Celsius hanggang 32 degree Celsius, samantalang ang Kalayaan Islands 26 degree Celsius hanggang 33 degree Celsius.

Ayon pa kay Bulquerin, walang nakataas na gale warning ang PAGASA sa anumang lugar sa bansa kaya puwedeng pumalaot ang mga residente sa baybayin na lugar.

“Kaya puwede pa pong pumalaot yong mga kababayan natin na mangingisda o yong may mga maliliit na sasakyang pandagat,” pahayag niya.