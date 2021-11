Maaasahan ngayong araw ng Biyernes sa Palawan ang mga mahihina, katamtaman, at minsan ay malalakas na pag-ulan dahil pa rin sa intertropical convergence zone (ITCZ) kaya ang mga residente sa mga lugar na maaaring magkaroon ng pagbaha o landslides ay pinag-iingat, ayon sa state weather bureau.

Sa Rainfall Advisory No. 17 mula sa Mactan Radar na inilabas alas 5 ng madaling araw ng PAGASA, apektado nito ang Cagayancillo, Balabac, Bataraza, Rizal, Brooke’s Point, Quezon, Sofronio Española, Narra, Aborlan, Puerto Princesa, El Nido, at Linapacan.

“Ang cause nito ay ang ITCZ o yong tagpuan ng hangin mula sa northern at southern hemispheres,” pahayan n Benison Estareja ng PAGASA ngayong umaga, Nobyembre 26.

Marami pa ring lugar ang magkakaroon ng pag-ulan dahil sa iba’t ibang weather system, kasama na ang ITZC sa Mindanao at Palawan, northeast monsoon, at shear line.

“Over the weekend, inaasahang lalakas pa yong epekto ng amihan so, makakaranas pa rin ng mga mahihinang ulan. In most parts, may mga paglamig o pagbaba ng temperatura. And yong shear line, makakaapekto po over the weekend,” pahayag ni Estareja.