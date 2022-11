Mahigit 450 anti-malaria warriors o anti-malaria service providers kasama ang mga kinatawan ng ilang PGP Hospitals at Municipal Health Offices (MHOs) sa lalawigan ng Palawan ang nagtipon-tipon sa isinagawang 13th Malaria Provincial Congress na may temang “Prevention, Early Detection, and Prompt Treatment towards Malaria and Filariasis-Free Philippines by 2030”, na ginanap kahapon, Nobyembre 29, 2022, sa PGP Convention Center.

Ang aktibidad ay pinangunahan ng Provincial Health Office-Kilusan Ligtas Malaria (KLM) ng Pamahalaang Panlalawigan katuwang ang Pilipinas Shell Foundation, Inc. (PSFI) at Department of Health (DOH).

Layunin ng aktibidad na mapagtipon-tipon ang lahat ng malaria warriors sa lalawigan upang mabigyan ng karagdagang kaalaman at update partikular na sa kasalukuyang estado ng sakit na malaria sa lalawigan at sa patuloy na mga interbensyon na kinakailangang isakatuparan upang makamit ang mithiing tuluyang maging malaria-free ang Palawan.

Ang naturang programa ay sinimulan sa pamamagitan ng parada kung saan ang mga malaria warriors na nagmula sa 18 munisipyo sa lalawigan kasama ang lungsod ng Puerto Princesa ay umikot sa Capitol Complex.

Sa naging mensahe ni Medical Specialist II Dr. Justyne F. Barbosa bilang kinatawan ni Provincial Health Officer Dr. Faye Erika Q. Labrador, pinasalamatan nito ang malaria warriors sa lalawigan dahil ang ganitong trabaho umano ay malaking sakripisyo upang patuloy na mapaglingkuran ang mga Palaweño at maprotektahan laban sa sakit na malaria.

“Sa aking pong pag-uumpisa, nais ko pong ibigay ang aking taos pusong pasasalamat dahil ako po ay isa ring malaria warrior sa una ko pong pagtapak sa field. Nakita ko kung gaano kahirap ang trabaho, ang inyo pong trabaho, mapa-bundok at ilog ang tinatawid kahit na mainit o umuulan, nakita ko po na ang serbisyo na ibinibigay ninyo sa Palawan,” ani Dr. Barbosa.

Nagbigay din ng mensahe si Board Member Marivic H. Roxas na siyang Chairperson ng Committee on Health ng Sangguniang Panlalawigan kasama si Board Member Ariston D. Arzaga.

Siniguro ni Roxas ang lubos na pagsuporta ng Sangguniang Panlalawigan sa mga malaria warriors sa lalawigan. Hinihiling din nito ang kooperasyon ng mga Palaweño upang tuluyang makamit ang minimithing malaria-free Palawan.

“Ang Sangguniang Panlalawigan ng Palawan sa ilalim at pamumuno ng ating gobernador, Victorino Dennis M. Socrates ay naririto upang patuloy na magbigay ng aksiyon at tutukan ang mga suliranin ng ating lalawigan ukol sa kalusugan ng bawat mamamayan ng Palawan… Kaya nating labanan at sugpuin ang malaria sa pinagsama-samang puwersa at lakas ng bawat isa. Sa inyo pong lahat na mga malaria warriors, ang Sangguniang Panlalawigan po ay lubos na sumusuporta po sa inyong programa,” ani BM Roxas.

Ayon naman kay KLM Program Manager Aileen B. Balderian, ang nasabing aktibidad ay isa ring paraan upang mapasalamatan ang mga malaria warriors sa lalawigan sa kanilang pagsusumikap na gampanan ang kanilang mga tungkulin upang maging malaria-free province ang Palawan sa taong 2025.

“Itong aktibidad na ito ay kung titingnan natin ay napakasimple pero ito po ay isang simpleng pamamaraan ng pasasalamat namin sa mga volunteer workers sa kanilang ginagawang activities sa bawat barangay nila sa araw-araw at ito rin po ang paraan para mas ipaalam pa natin ang kahalagahan ng Malaria Program na kailangan po nating sugpuin ang sakit na malaria sa taong 2025,” ani Balderian.

Tinalakay din ni Balderian ang kasalukuyang sitwasyon ng lalawigan hinggil sa sakit na malaria kabilang na ang mga problemang kinakaharap sa implementasyon ng programa at mga hakbang na patuloy na isinasagawa upang tuluyang masugpo ang sakit habang si Health, Education, and Promotion Officer II (HEPO) Danika P. Omapas ng PHO naman ang nagbigay kaalaaman patungkol sa partisipasyon ng mga Barangay Health Workers (BHWs) sa ilalim ng Universal Health Care bilang Education and Promotion Officers.

Bahagi rin ng program ang paggawad ng sertipiko ng pagkilala sa bawat PGP-hospital bilang katuwang sa pagsasakatuparan ng mga programa at hakbang laban sa sakit na malaria gayundin ang mga natatanging Malaria Health Volunteers at Barangay Health Workers (BHWs) sa kanilang dedikasyon sa pagseserbisyo para sa mga Palaweño.

Taos puso rin ang pasasalamat ni Balderian sa patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Gob. V. Dennis M. Socrates sa mga aktibidad ng PHO-KLM.

“Para sa ating Provincial Government, lalo na sa ating ama ng lalawigan ng Palawan, maraming-maraming salamat po sa suporta para sa kalusugang gawain ng Provincial Health Office sa pakikipagtulungan po ng Pilipinas Shell Foundation. Ang inyong suporta po ay napakahalaga para sa gawaing ito na nakikita po ng mga volunteers sa lalawigan ng Palawan,” dagdag pa ni Balderian.

Samantala, nagkaroon din ng mga palaro at social night na inihanda para sa mga partisipante bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon sa pagseserbisyo.

