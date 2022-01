Nagsagawa ng mangrove planting ang mga operatiba ng 2nd Special Operations Unit-Maritime Group (2nd SOU-MG) sa baybayin ng Barangay Barong-Barong sa bayan ng Brooke’s Point, araw ng Miyerkules, Enero 26.

Mahigit 200 mangrove propagules ang itinanim ng mga personnel ng 2nd SOU-MG bilang bahagi ng kanilang misyon sa ilalim ng environmental conservation and protection program.

Ayon kay P/Lt. Anna Viola Abenojar, tagapagsalita ng 2nd SOU-MG, patuloy ang kanilang pagsasagawa ng nasabing aktibidad upang mapangalagaan ang mga bakawan na nagsisilbing tahanan ng mga marine species bayan ng Brooke’s Point, at mapanatiling mayaman sa buhay-dagat dito.

“It has been a persistent effort of the 2nd SOU-Maritime Group to protect our environment, especially the mangroves, which are crucial homes for a wide range of marine species such as fish, shellfish, turtles, coral reefs, and birds. Because of this, we encourage everyone to participate in this important project of our unit,” pahayag ni Abenojar.

Dagdag niya, ang pagtatanim ng mangroves propagules ay isa rin sa kanilang pangunahing aktibidad upang makatulong sa pangangalaga ng mga komunidad sa kanilang mga ilog at dagat. Maliban dito ay buwanan din ang kanilang pagsasagawa ng mga coastal cleanup at tree planting sa ibat-ibang bahagi ng lalawigan ng Palawan katuwang ang mga barangay at mga lokal na pamahalaan.

Patuloy din ang kanilang paghihikayat ng kanilang sa mga mamamayan na alagaan at ingatan ang mga gubat at mga mangrove areas dahil malaki ang naitutulong nito sa kabuhayan ng tao.