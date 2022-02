Maaaring manghiram ng P10,000 immediate loan assistance ang mga magsasaka at mangingisda sa Department of Agriculture (DA) sa pamamagitan ng Survival and Recovery (SURE) Assistance Program para sa Palawan kung makukumpleto nila ang mga dokumento na kinakailangan.

Ang uutangin ay puwede nilang bayaran sa loob ng tatlong taon, ayon sa pahayag na inilabas ng provincial government noong Lunes sa pamamagitan ng Provincial Information Office (PIO).

Ang SURE program ay iniimplementa sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council (ACPC) ng DA para magkaloob ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na itinuturing na “marginal”, o walang sapat na kakayahan na makabawi sa pagkalugi dahil sa mga hindi inaasahang sakuna, mababang presyo ng palay, at iba pa nilang kinakaharap na problema.

Nakasaad sa larawan ang mga requirements na kinakailangan.

Sa pamamagitan nito, ang mga magsasaka at mangingisda sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity ay puwedeng mag-apply para sa financing assistance na zero interest.

Ito ang naging bunga nang pagpupulong na isinagawa ng pamahalaang panlalawigan kahapon, Pebrero 14, sa DA bilang paghahanda sa pag-implementa sa lalawigan ng SURE program.

Pinangunahan ni provincial administrator Atty. Joshua Bolusa ang pagpupulong kasama sina provincial agriculturist Dr. Romeo Cabungcal, Atty. Gellian Baaco ng Provincial Legal Office, at ilang kawani ng Provincial Cooperative and Development Office.

Kabilang din sa natalakay sa pagpupulong ang kasalukuyang estado ng mga lending conduits na siyang mangunguna sa pamamahagi ng P48.5-M na assistance loan program para sa mga mangingisda at magsasaka mula sa limang mga munisipyo sa Palawan at sa Puerto Princesa City na matinding naapektuhan ng bagyong Odette.

Sa kasalukuyan, pinapayuhan ng DA ang mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan na makipag-ugnayan sa kani-kanilang Municipal Agriculture Office (MAO) upang malaman ang iba pang mga programa ng departmento na maaaring makatulong sa muling pagbangon ng mga naapektuhan ng nagdaang bagyo.