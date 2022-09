- Advertisement by Google -

Kulungan ang bagsak ng magkasintahan na magbabalikan pa lamang mula sa isang linggong “cool-off” matapos mabili sa kanila ang ilang pakete ng marijuana sa isang buy-bust operation na isinagawa ng mga awtoridad bandang 11 ng gabi kahapon, September 23, sa Barangay Sta. Lourdes, Puerto Princesa City.

Base sa report ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), ang target ng kanilang operasyon ay ang suspek na si Radden Jay Amoren alyas “Putol” na matagal ng sangkot sa droga ayon sa mga naunang naaresto.

“Parking boy ‘yan sa mga bar sa Junction 1. Saka ng mga kleyente niya ang mga pumapasok din sa loob ng bar,” ayon sa PDEA.

Aminado ang kasintahan at kinakasama nito na nakilalang si Andrea Villegas Alvarez na nakikita niyang nagbebenta ng marijuana ang lalaki. Inamin din nito na gumagamit din siya marijuana.

“Nakikita po siya, minsan sa bahay minsan sa labas ng Bar. Gumagamit din po ako, pero hindi madalas kada dalawang araw,” pahayag ni Alvarez.

Bukod sa nabiling isang pakete ng marijuana, nakuha sa pangangalaga ng lalaki ang isa pang pakete ng marijuana, at P1,100 ginamit bilang buy-bust money.

