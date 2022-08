- Advertisement by Google -

Lubos ang pagpapasalamat ng mag-asawang sina Jeoffrey at Pilar Migallos, kapwa mga senior citizen mula sa bayan ng Narra, nang marespondehan sila ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard (PCG) matapos na maaksidente ang kanilang sinasakyang motor sa Barangay Sta. Lucia sa lungsod ng Puerto Princesa, bandang 1:30 ng hapon kahapon, August 23

Ayon kina Seaman 2nd Class Jaymark Fernandez at Seaman 1st Class Cremlyn Laurete, galing silang Brgy. Luzviminda ng madaanan nila ang mag-asawa na naaksidente.

“May kukunin lang po sana kaming gamit Luzviminda, tapos noong pabalik na kami nakita namin ang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada, at duguan ang ulo. Nalampasan pa namin sila, pero noong naisip namin na baka may hindi magandang nangyari binalikan namin ang lalaki, saka namin napansin si nanay nalaglag pala sa gilid ng kalsada na may kalaliman,” pahayag ni Fernandez.

Agad naman nilang ni-rescue ang mag-asawang senior citizen at binigyan ng paunang lunas bago nila ito itinakbo sa pinakamalapit na pagamutan.

Ipinaalam din ng mga tauhan ng PCG sa mga kaanak ng mag-asawa ang sinapit ng dalawa bago nila ito tuluyang iwan matapos na masiguro na sila ay nasa maayos na kalagayan.

Ayon kina Fernandez at Laurete na kapwa naka-destino sa Roxas Coast Guard Station, wala umanong dapat ipagpasalamat ang mag-asawa sapagkat ang ginawa nilang pagtulong ay bahagi ng kanilang sinumpaang tungkulin bagamat wala sila sa kanilang nasasakupang lugar.

Panawagan din ng mga ito sa sinumang mga makakaranas ng aksidente o anumang emergency sa daan na wag mag atubiling pumara sa anumang sasakyan ng gobyerno lalo na ng PCG upang humingi ng saklolo.

