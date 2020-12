Mababang kaso ng nakawan, naitala ng City PNP ngayong 2020

Umaabot sa 22 kaso ng nakawan ang naitala ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) sa lungsod simula noong Enero hanggang sa kasalukuyan ng taon at lima dito ay robbery, ayon sa tagapagsalita nito.

Ngunit mas mababa ito sa 58 na kaso na tala ng mga barangay kung saan ang mga nakawan ay nangyari sa kaparehong panahon, ayon sa tagapagsalita ng PPCPO na si P/Maj. Mhardie Azares.

Ipinaliwanag ni Azares na mababa ang kasong kanilang naitala dahil sa barangay level pa lang ay nagkakasundo na ang mga biktima at mga suspek ng nakawan.

“Dahilan sa pagnanais ng mga biktima at suspek na magkaroon ng pagkakasundo o settlement, hindi na ipinaapaabot sa City PNP ang mga kaso. Tulad na lamang yan doon sa mga kasong reckless imprudence o vehicular accidents na pinagkakasunduan na sa barangay,” pahayag niya sa Palawan News noong Huwebes (December 17).

“Yong mga biktima, ayaw din maabala. Iniiwasan din nila ang mahaba at magastos na proseso ng pagsasampa ng kaso sa korte,” idinagdag niya.

Sinabi niya na mula sa bilang na 22 ng kaso ng pagnanakaw, tatlo ay naitala sa Brgy. Maningning at dalawa naman sa Brgy. San Pedro.

Tag-iisa naman ang mayroon ang mga barangay ng San Manuel, Tanglaw, San Isidro, Matahimik, Tagburos, Matiyaga, Bancao-Bancao, Milagrosa, Bacungan, Sta. Monica, at Luzviminda.

Kung ang tala naman na 58 ng mga barangay ang pag-uusapan, pinaka mataas ang Brgy. Mandaragat na mayroong 19 na insidente ng pagnanakaw, pangalawa ang Brgy. San Jose na may 15, Brgy. San Manuel na may 10, Brgy. San Pedro na may siyam, at Sta. Monica na may isa.

Iginiit ni Azares na ang ilan sa mga kaso ay na-settle na ng mga sangkot sa level ng barangay.

Sabi ni Azares, patuloy na nagsisikap ang PPCPO at ang mga istasyon na nasa ilalim nito na panatilihing ligtas ang mga mamamayan at kanilang pag-aari sa gitna ng pandemya ng COVID-19.

“Kung mapapansin mo ang mga pulis natin ngayon ay sobrang aktibo sa pagbabantay. Pinaiigting namin ang kampanya laban sa droga, theft and robbery incidents, kasama ang illegal gambling at saka iba pang mga krimen, para maramdaman ng lahat na ang PNP ay seryoso sa layunin na ligtas ang komunidad sa panahon ng pandemya — ganoon din ang pagnenegosyo at pagtratrabaho,” paliwanag ni Azares.

“Ngayong pasko, ipinapaabot ng PNP sa lahat na ginagawa namin ang aming tungkulin upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan. Ang buong puwersa ng PNP ay maglilingkod at magtratrabaho upang ang lahat ay makapagdiwang ng masayang kapaskuhan,” dagdag niya.