Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos,Jr na siguruhing magiging maayos at mabilis ang distribusyon ng tulong pinansyal ng gobyerno para sa mga nangangailangang estudyante.

Ito ay matapos dagsain ng libu-libong mga magulang at estudyante sa mga itinalagang lugar ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa pamimigay ng nasabing ayuda.

“Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa DSWD na siguruhin ang maayos at mabilis na payout ng educational assistance para sa students-in-crisis na bahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situation,” pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles sa isang social media post.

Dagdag pa niya, nakatutok umano ang pangulo sa distribusyon ng educational aid. Ito ay dahil umano sa nakita nitong pagdagsa ng mga nais makakuha nito, kaya ipinag-utos rin nito sa DSWD na makipagtulungan sa mga local government units (LGU) at sa Department of the Interior and Local Government (DILG) para dito.

Naglaan ang DSWD ng P500 milyon bilang ayuda sa mga estudyanteng nangangailangan. Makakatanggap ng P1,000 para sa mga elementary students, P2,000 para naman sa mga high school students, P3,000 sa mga senior high school, at P4,000 para sa mga college students o sa mga kumukuha ng vocational course.

